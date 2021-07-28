Член группы Bellingcat Христо Грозев сказал, что документальный фильм, посвященный срыву возможной операции по поимке бойцов российской частной военной компании "Вагнер", будет выпущен в ближайшее время. В то же время точную дату выхода ленты он не уточнил. И опроверг появившиеся слухи, что фильм будет опубликован завтра.

Об этом он рассказал в комментарии "Общественному".

"Завтра фильма точно не будет. Завтра у нас есть важное дело в Берлине, которую освещаем. Но (выход ленты - Ред.) будет вскоре", - заявил Грозева.

Дело "вагнеровцев" касается событий, которые произошли летом прошлого года под Минском незадолго до выборов президента Беларуси. Тогда белорусские силовики задержали 33 человека. В республике заявили, что они работали на ЧВК "Вагнера". Оказалось, что некоторые из них подозреваются в участии в военных действиях на Донбассе. Позже Украина обратилась к Беларуси с просьбой передать военных Киеву, однако после этого Минск принял решение отправить их в РФ.

Среди политиков и журналистов близких к Петру Порошенко и Александру Турчинову появилась версия, что "вагнеровцев" специально в Беларусь из РФ выманивали украинские спецслужбы и затем их планировалось захватить, обманом посадив летевший из Минска в Стамбул самолет в Киеве. Но в Офисе президента якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношений с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Офис президента и его руководство не причастны к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев". По его словам, идея этой операции принадлежит другим странам, а Украину в этот вопрос "максимально пытались втянуть".

22 июля суд обязал Госбюро расследований открыть дело о возможной госизмене Зеленского и его окружения.

Тем временем еще в начале марта этого года расследователь из Bellingcat Христо Грозев приезжал в Киев для съемок фильма о "вагнеровцах". Изначально первая часть ленты должна была выйти до февраля, однако в мае Грозев сообщил, что выход фильма перенесли на осень из-за пандемии и сложностями с подтверждением данных.

"Страна" подробно анализировала, почему не выходит обещанный фильм о "вагнеровцах".