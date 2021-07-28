В Украине на данный момент известно о 17 случаях коронавируса штамма "Дельта".

Об этом на брифинге в среду, 28 июля, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, почти все случаи были подтверждены методом ПЦР-диагностики. Они были зафиксированы в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

Кроме того, Кузин рассказал, что большая часть зараженных пациентов посещали Россию и другие государства, где бушует индийский штамм.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины 28 июля ввел ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса в Украине. С полным списком ограничений можно ознакомиться в нашем материале.

Тем временем, в Киеве умер первый пациент, который был заражен опасным индийским штаммом "Дельта". Как сообщили в Александровской больнице, один из четверых вернувшихся человек из России умер. У него диагностировали коронавирус-мутант "Дельта".

На этом фоне в Минздраве Министерстве здравоохранения Украины рекомендовали гражданам готовиться к третьей волне пандемии коронавируса в связи с активным распространением "индийского" штамма "дельта" по всему миру.