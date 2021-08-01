Август 2021 года заложит прочный фундамент к изменениям на второю половину года. Именно в этом месяце многим знакам Зодиака предстоит решить многие важные вопросы, связанные со здоровьем, сменой работы, места жительства. Могут возникнуть определенные ограничения в плане поездок и путешествий не только за границу, но и в ближайшие регионы.

Повышенное внимание будет уделяться социальным вопросам и проблемам обучения. Дела, связанные с учебой и реформированием рабочего процесса, станут наиболее актуальными в конце месяца.

Овен (21.03 - 20.04)

В самом начале месяца - до 13 числа - некоторые планы Овнов могут оказаться оторванными от реальности, поэтому окружающие могут отнестись к ним достаточно скептически. Вы можете столкнуться с критикой, незаслуженными обвинениями, что может поколебать вашу уверенность и отразиться на эффективности действий.

Телец (21.04 - 21.05)

Начало августа - наиболее неподходящее время для начала новых проектов, заключения финансовых сделок и подписания важных договоров. Есть риск промахнуться, не учесть важных нюансов, включая юридические. Кроме того, возможны проблемы и сложности при заключении договоров. А вот с 15 августа вас ждет благоприятный период.

Близнецы (22.05 - 21.06)

В первой декаде месяца отношения с окружающими будут проверяться на прочность. Не исключены непонимание и ссоры. Есть высокая вероятность, что многим Близнецам придется вместе с партнерами решать финансовые или имущественные вопросы. С 13 по 27 число наступит благоприятный период для работы и творчества.

Рак (22.06 - 22.07)

Вторая половина месяца будет для вас более успешной. У вас появятся новые возможности, чтобы поправить свое материальное положение, а также инвестировать средства в новые проекты и проверить свою деловую хватку. С 23 августа настанет период, когда Раки смогут уладить прошлые неприятности и сделать заманчивое предложение коллегам.

Лев (23.07 - 23.08)

Август не прибавит Львам оптимизма. Вам нужно будет вложить гораздо больше сил и средств в планы, которые могли казаться вам вполне реальными и легко выполнимыми. Все это лишь свидетельство того, что вам нужно быть более гибкими и учитывать прежде всего собственные интересы. Также звезды советуют вам избегать двусмысленности в отношениях с противоположным полом.

Дева (24.08 - 23.09)

В первой половине месяца вы можете негативно реагировать на критику, замечания и случайно оброненные в ваш адрес слова. До середины августа период выдастся дисгармоничным. Неправильная оценка происходящего может создать вам много сложностей и надуманных страхов. Во второй половине месяца вы почувствуете себя гораздо увереннее и лучше.

Весы (24.09 - 23.10)

В начале августа вам будет сложнее поддерживать ровные отношения с окружающими. Вполне возможны ссоры, претензии и столкновение интересов. Во второй половине месяца настанет период для гармонизации семейных и любовных отношений. И если все сложится успешно, то придется меньше времени посвящать работе.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В августе Скорпионам придется пробираться к своим вершинам через тернии. Будьте аккуратнее в своих высказываниях, не провоцируйте конфликты. Возможно, некоторые ссоры заставят вас искать новые пути решения проблем. А вот интриги, зависть и противодействие со стороны недоброжелателей могут осложнить вам жизнь.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вы можете почувствовать тягу к поездкам и путешествиям, желание расширить свои деловые связи. Вторая половина месяца в этом плане станет более продуктивным и творческим периодом. Действуйте прагматично и в чем-то даже авторитарно, чтобы продолжить ранее начатые проекты, отстоять свои материальные и профессиональные интересы.

Козерог (22.12 - 20.01)

В этом месяце у Козерогов не исключены некоторые проблемы с налоговыми органами. К денежным проблемам могут привести ошибки в оформлении документации, договоров и прочие неучтенные нюансы. В основном, они будут затрагивать средства, общие с партнерами. Звезды советуют вам избегать бурных эмоций и чрезмерной активности в конце месяца.

Водолей (21.01 - 20.02)

До 13 августа осложнить ситуацию на работе может отсутствие объективности. Некоторые вопросы могут пошатнуть ваше доверительное отношение. Поэтому только со второй недели августа Водолеи смогут получить удовольствие от сотрудничества, общения, смогут более плодотворно распоряжаться своим временем и средствами.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На состоянии Рыб наиболее существенно может отразиться дисгармоничное влияния космоса с 13 по 20 число. Вы можете замечать лишь негативные и темные стороны людей, видеть мир в мрачных тонах и меньше доверять людям. Вам не захочется никому открывать тайны. С 20 чисел августа ожидайте незапланированные визиты родственников и давних друзей.

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