В Высший антикоррупционный суд поступило ходатайство от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об избрании меры пресечения бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру. Антикоррупционные органы требуют для них содержания под стражей.

Об этом 28 июля сообщала в Фейсбуке пресс-служба НАБУ.

Януковичи старший и младший проходят в качестве подозреваемых по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением. Действия бывшего президента НАБУ и САП квалифицировали по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч.5 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

ч.3 ст. 209 - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Сыну политика предъявляют те же статьи, а также ч.5 ст.27 - пособничество преступлению.

В НАБУ напомнили, что расследуют дело Януковичей с декабря 2019 года, и к настоящему моменту материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

Ранее "Страна" сообщали, что в январе ВАКС отказал в заочном аресте Януковича по делу о резиденции в Межигорье.

Мы также приводили рассказ Николая Азарова о том, что в феврале 2014 года Виктора Януковича планировали убить в Межигорье.