Из-за технической неисправности на три часа задерживается поезд "Укрзализныци" "Интерсити+" сообщением Киев-Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика в среду, 28 июля.

По словам представителей компании, в 16:20 со вспомогательным локомотивом поезд отправился в районе Синельниково в Запорожье. Ориентировочное время задержки поезда составило 3 часа.

Также по причине технической неисправности с задержкой отправится и обратный рейс в Киев. Время отправления будет объявлено на станции в Запорожье дополнительно.

"Укрзализныця" принесла извинения за неудобства и призвала пассажиров внимательно следить за обновлениями на табло вокзалов и на официальных информационных каналах перевозчика.

Напомним, недавно поезд "Укрзализныци" сообщением Киев-Константиновка задержали из-за перестрелки военнослужащих в вагоне. В Харьковской области к поезду пришлось подгонять спецназ, чтобы задержать хулиганов.

Также мы писали о том, как из-за неблагоприятных погодных условий в виде сильных ливней в Украине произошла задержка около десяти поездов.