В Украине продолжает дорожать подсолнечное масло. По данным Госстата, в июне ценники выросли, по сравнению с маем, еще на 3,4%. И это при том, что, казалось бы, дорожать дальше уже некуда. С начала года стоимость подсолнечного масла выросла на 47,5%, а, если сравнивать год к году, то есть, июнь 2021 и июнь 2020 года, то рост цены вообще зашкаливает - плюс 80,3%.

Официальных данных за июль пока нет. Но, как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, за последний месяц подсолнечное масло прибавило в цене еще порядка 3,5%.

И это при том, что на мировом рынке растительных масел в июле наблюдается обратная тенденция - цены упали на 9,5%, что связано с высокими ожиданиями по производству пальмового масла (все сегменты рынка растительных масел взаимозависимы по ценам).

В итоге ценники на украинское растительное масло тоже рухнули. Везде, кроме Украины. Поэтому наше масло, которое и до этого в Европе стоило дешевле, чем в отечественной рознице, сейчас продается там вообще по бросовым расценкам.

"В Чехии, Польше, Словакии украинской подсолнечное масло стоит, как минимум, на треть дешевле, чем у нас - порядка 40 гривен за литр против 60-65 в Украине. Причем, что интересно: если в мире масла дорожают, то растут ценники и в наших магазинах. Но мировые тенденции сейчас развернулись, а у нас масло все равно продолжает дорожать", —говорит Пендзин.

По рынку уже гуляют страшилки о подсолнечном масла по 100 гривен за литр. Дескать, такие ценники украинцы могут увидеть в магазинах уже в ближайшее время.

Разбирались, что происходит на рынке подсолнечного масла и будет ли оно по 100 гривен.

Пальма перебила цену

О том, как разгонялись цены на подсолнечное масло мы уже писали. Этот продукт стал лидером подорожания за год - плюс 80,3%. Даже сахар, о дефиците которого производители твердили весь год, взлетел в цене не так существенно - на 70%.

Сейчас масло в отечественной рознице уже продается по 60-65 гривен за литр, есть цены даже выше. При этом, что интересно, по мере подорожания масла, минимальная фасовочная тара уменьшается.

"Ранее практиковался разлив в бутылки по 800-900 грамм, сейчас и вовсе - по 500 грамм. Причем, стоит пол-литровка масла, как литр в той же Чехии", - говорит Пендзин.

"Если в январе 2021 года подсолнечное масло "Олейна" рафинированное 850 мл стоило 41,73 грн, то сегодня - 59,32 грн, что на 42,15% больше. Подсолнечное масло "Щедрый Дар" рафинированное 870 мл в январе стоило 39,12 грн, а сегодня 63,92 грн, что на 63,3% выше", - приводит пример Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий".

Подорожание масла сами производители до недавнего времени объясняли мировыми тенденциями. На биржах цены на продовольствие, в том числе, подсолнечное масло, за последний год действительно выросли. Причин несколько: сначала цены на продовольствие разгоняла пандемия, затем включился фактор нефти, так как рынок масличных, из которых производят биотопливо, и нефтяные котировки напрямую связаны.

А так как Украина является крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла, цены в отечественной рознице у нас уже давно привязаны к мировым.

Что, кстати, эксперты давно считают нонсенсом.

"Объемы переработки у нас существенно превышают внутреннее потребление. Из 6,7 млн тонн масла украинцы в лучшем случае потребляют всего 0,4 млн. Казалось бы, при таком раскладе у нас не должно быть никаких проблем на внутреннем рынке. Абсурдность происходящего можно проиллюстрировать на простом примере: вы можете себе представить, чтобы в Саудовской Аравии бензин на заправках вдруг стал бы дороже, чем в Европе", - отмечает экономист Алексей Кущ.

Но еще больше вопросов возникает сейчас, когда цены на мировом рынке расти перестали. Более того, за последний месяц они упали на 9,5%.

"Мировой рынок растительных масел включает несколько взаимозависимых сегментов. дешевый сегмент - пальмовое и рапсовое масло, среднеценовой - подсолнечное, высокий ценовой - оливковое. Ценовая динамика взаимосвязанная. Из-за повышения прогнозов по производств пальмового масла цены на все растительные масла начали снижаться. За последний месяц - минус 9,5%. В том числе, упали ценники и на наше экспортное масло", - говорит Пендзин.

"Еще несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло доходили до 1,970 тысяч долларов за тонну, сейчас — 1,58 тысяч. То есть, с начала года мировая цена выросла всего на 2,2%", - добавил Орыщак.

Почему в Украине масло продолжает дорожать

Впрочем, у нас никаких скидок на масло нет. Хотя, следуя логике производителей, сейчас, после того как мировые тенденции развернулись, подсолнечное масло должно дешеветь и в украинских магазинах.

Но пока наблюдается обратный процесс - масло продолжает дорожать. В июне оно выросло в цене на 3,4%, а в июле - примерно на 3,5%. Скажем, по оперативным данным Минагрополитики на 23 июля, только за последнюю неделю цена на масло у производителей выросли на 1%, до 50,22 гривен за литр. В некоторых регионах закупочные цены на масло вообще зашкаливают. Скажем, в Одесской области цены, по сравнению с прошлым месяцем, выросли на 14% - до 58,7 гривен за литр (и это закупочный ценник, в рознице будет еще, как минимум, на 20% выше). В Полтавской области подорожание масла в закупке за июль - 31% (до 57,6 гривен). Хотя есть регионы, где цены просели. Скажем, в Черниговской области за месяц - минус 21%, но за последнюю неделю снова рост на 3%. Но все же по большинству областей - подорожание от 1-5% до 31%.

Причем, на масле зарабатывают все - от производителей до продавцов. Скажем, даже если в Черниговской области масло в закупке стоит дешево - 38 гривен за литр, то на торговой полке ценники примерно такие же, как и по всей стране - порядка 60 гривен за литр. То есть, получается, ритейл "приклеил" уже не стандартные 20%, а почти двойной ценник.

Алексей Кущ поясняет, что на продукты первой необходимости, к которым относится и подсолнечное масло, розница не спешит снижать ценники. Торговцам выгоднее зарабатывать на наценке, а не на обороте. Ведь, как показывает практика, при снижении цены спрос на продукты не растет пропорционально - у людей попросту нет денег, чтобы больше покупать.

Более того, наблюдается обратная тенденция: спрос растет на ценовом ажиотаже - люди покупают впрок, пока не подорожало.

Олег Пендзин добавил, что рекордные цены на подсолнечное масло у нас объясняются также особенностями украинского рынка. "У нас фактически нет розничного сегмента дешевых растительных масел - пальмового и рапсового, хотя везде в мире он есть. При этом "пальма" активно используется производителями продуктов питания и общепитом", - говорит эксперт.

Но в профильной ассоциации "Укролияпром", которая объединяет крупнейшие МПЗ, свои аргументы.

В ассоциации говорят о трудностях, с которыми столкнулись переработчики в этом году - работа в условиях пандемии, сокращение валового сбора подсолнечника на 2 млн тонн (а всех масличных культур - на 3,5 млн), и, как следствие - подорожание сырья.

"Уже в конце октября - начале ноября прошлого года семена подсолнечника подорожали вдвое, по сравнению с сентябрем", - отмечают в ассоциации. Плюс - поставщики семечки придерживали сырье в надежде продать его подороже. Все это привело к недозагрузке мощностей.

Напомним, по обязательствам перед ВТО Украина ежегодно снижает экспортную пошлин на семечку (ранее была заградительная пошлина). Что и спровоцировало рост цен на сырье.

В апреле был подписан меморандум между профильной ассоциацией "Укролияпром" и Минэкономики, по условиям которого определялись граничные объемы экспорта — порядка 5,4 млн тонн до конца маркетингового года (1 июля 2021 года). "Хотя по-хорошему нужно было ввести заградительные пошлины на вывоз сырья, как это сделала Россия", - говорит Кущ.

Пока вывезли из Украины даже меньшесь, чем договаривали - 4,7 млн тонн, - отметили в профильной ассоциации. То есть, формально придраться не к чему. Но ценовую ситуацию это не спасло.

Тот факт, что экспортные партии стоят дешевле производители поясняют возмещением НДС на экспорт, тогда как на товар, поступающий в отечественную розницу налог есть.

"Но все же не понимаю, почему в процесс не вмешается АМКУ. Ведь уже сам факт того, что в мире масло дешевеет, а у нас дорожает, должен был бы стать основанием для начала расследования", - считает Пендзин.

Будет ли масло по 100 гривен

Главный вопрос - что будет с ценами на подсолнечное масло дальше. Украинцев уже пугают "страшилками" о масле по 100 гривен. Может ли настолько существенно вырасти цена?

Олег Пендзин считает, что ценника в 100 гривен не будет. "Нынешняя цена - это уже практически потолок платежеспособного спроса", - говорит эксперт.

Максим Орыщак считает, что краткосрочно, на ближайшие месяц-два цены на подсолнечное масло в Украине могут стабилизироваться.

Но в дальнейшем снова возможен рост - на 2-4% в месяц.

"На международном рынке цены на пищевые масла будут повышаться, произошедший откат - временный. Цена на соевое масло будет расти из-за увеличения производства биотоплива в США и Бразилии. Кроме того, увеличивает закупки сои Китай. Да и с пальмой не все так хорошо. Скажем, Малайзия столкнулась с дефицитом рабочей силы", - рассказал нам эксперт.

По оценкам USDA, в 2021-2022 маркетинговом году производство масел в Украине составит более 7,5 млн тонн, из них подсолнечного - 7 млн тонн (что почти на миллион тонн больше, чем в предыдущем сезоне). Но и экспорт прогнозируется на уровне 6,6 млн тонн, то есть, больше чем в сезоне 2020-2021.

Поэтому, по словам экспертов, зависимость от мировых тенденций в отечественной рознице будет сохраняться, а значит, масло может еще больше подорожать. Поэтому ценник в 70-75 гривен эксперты называют не таким уж фантастическим. Алексей Кущ считает, что "тормоза" для ценника на масло на сегодняшний день нет. Поэтому в теории оно может подорожать и до 100 гривен.