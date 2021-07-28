Послы стран "Большой семерки" в Украине во время встречи с председателем Верховного суда Валентиной Данишевской призвали страну быстрее внедрять судебную реформу.

Соответствующее заявление опубликовано в Твиттере послов.

В сообщении говорится, что послы провели встречу с главой ВС Данишевской, во время которой обсудили общий интерес в скором внедрении судебной реформы в Украине. При этом послы заявили, что поддерживают реформу и обновление Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Напомним, в середине июля Рада приняла закон о Высшем совете правосудия, отдающий иностранцам контроль над назначением его членов.

Инициатива вносит изменения в законы "О регламенте Верховной Рады Украины" и "О высшем совете правосудия" и призвана определить создание Этического совета, члены которого будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

В свою очередь в Высшем совете правосудия (ВСП) заявили, что законопроект о его реформе, недавно принятый Радой, требует доработки. Документ противоречит Конституции, перекладывает ответственность за судебную реформу на иностранцев, а также может привести к блокированию работы ВСП.