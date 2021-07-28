На видео случайно попали последние секунды перед падением спортивного легкомоторного самолета на Прикарпатье, который упал на жилой дом, в результате чего погибли 4 человека.

Видеозапись о публикована в YouTube.

Как видно на записи, случайно снятой очевидцами на берегу реки в нескольких километрах от места ЧП, самолет начал быстро падать вниз, после чего скрылся за деревьями. Затем в небе появился густой черный дым.

Напомним, об аварии сообщалось сегодня днем. В Ивано-Франковской области спортивный легкомоторный самолет упал на жилой дом. В авиакатастрофе погибли четыре человека. Спасатели рассказали, что пожар, который случился после падения самолета, был успешно локализован спустя 18 минут, в 13:58.

Как выяснила "Страна", крушение произошло в с. Шепаровцы по ул. Шевченко, 25. Вследствие падения погиб пилот и три пассажира, граждане Америки. Пилотом был соруководитель аэродрома малой авиации г. Коломыя, Табанюк Игорь Петрович, 1962 г. р.

Согласно предварительным данным, причиной падения могло стать либо нарушение пилотом правил безопасности, либо неисправность техники.