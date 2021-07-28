Погибшие при крушении легкомоторного самолета "Адвантик ВТ-10" граждане США неподалеку от села Шепаровцы в Ивано-Франковской области, оказались хасидами. В этот регион они прибыли на отдых.

Об этом сообщила пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) в своем телеграм-канале.

"Кроме пилота, также погибли хасиды. Известно, что они были из группы, которая прибыла на отдых в этот район. (...) Три хасида - гражданина США", - сообщили в ОЕОУ.

По данным организации, хасиды входили в состав группы, которая прибыла на отдых в этот регион.

Напомним, днем в среду, 28 июля, в Ивано-Франковской области спортивный легкомоторный самолет упал на жилой дом. В результате погибли четыре человека: профессиональный лётчик Игорь Табанюк и трое американцев. Жители жилого дома не пострадали.

Правоохранители установили, что сегодня в 10:30 в аэродром на туристические полеты прибыли около 20 туристов-иностранцев. Перед трагедией самолет уже совершил 5 успешных вылетов.

По предварительным данным причиной авиакатастрофы могло стать нарушение правил безопасности со стороны пилота или неисправность техники.

Также мы сообщали, что у погибшего пилота Игоря Табанюка восемь лет назад в результате авиакатастрофы скончался 23-летний сын Денис Табанюк.