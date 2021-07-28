Вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников в случае необходимости временно заменит Леонида Кравчука, который уже больше месяца находится в реанимации.

Об этом Резников сказал во время эфира телеканала "Украина 24".

По словам вице-премьера, на Леонид Кравчук продолжает возглавлять украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, однако в данный момент он пребывает на больничном.

После выздоровления, по словам Резникова, Кравчук продолжит исполнять свои обязанности руководителя. В случае же, если он не сможет принят участие в заседании, Украину будет представлять сам Резников.

Подробности о состоянии здоровья Кравчука вице-премьер не раскрыл.

Ранее мы писали, что 28 июня Кравчук не принял участие в торжественном заседании Верховной Рады Украины, его пресс-секретарь объяснила отсутствие первого президента Независимой Украины его состоянием здоровья.

На следующий день стало известно, что 87-летний Кравчук перенес операцию на сердце, оперировали его в Киеве. Не смотря на состояние здоровья главы украинской делегации, в Офисе президента Украины не рассматривают других кандидатов на его должность.

Также сообщалось, что Кравчук находится в Киевском городском центре сердца, в котором его подключили к ИВЛ, поскольку он не может дышать самостоятельно.