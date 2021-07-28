В Полтавской области полиция начала расследование после того, как мэр Хорола сфотографировался с военно-морским флагом СССР.

Снимок чиновник опубликовал, отмечая советский День ВМФ с другими полтавчанами, служившими на флоте. Теперь этим делом занимается полиция, которая напрочь игнорирует подобные выходки со стороны поклонников свастик и нацистских приветствий.

Собрали подробности этой истории.

Скандал с флагом и моряками

Снимки, из-за которых разгорелся скандал, мэр города Хорол Сергей Волошин опубликовал 25 июля. Вместе с другими бывшими моряками (сам Волошин служил в советском морском флоте с 1988 по 1991 года) по старой традиции он праздновал день ВМФ.

В советское время дата выпадала на последнее воскресенье июля. Сейчас в этот день День ВМФ отмечают в России, а Украина в рамках "декоммунизации праздников" установила другой день - первое воскресенье июля.

Мэр написал, что у тех, "в чьем сердце навсегда живет море" существует давняя традиция собираться в День военно-морского флота в селе Вишняки на Полтавщине.

По его словам, члены районной организации моряков "Шторм" собрались вместе, чтобы поприветствовать новых членов и помянуть товарищей, которые уже покинули этот мир.

На торжественном построении они подняли флаги ВМС Украины и военно-морской флаг СССР.

Сергей Волошин в третьем ряду в центре. Фото: Facebook

Фигурировал сине-белый флаг с красной звездой, серпом и молотом, и на других фото.

Фото: Facebook

У полиции "возникли вопросы"

К этому флагу и возникли претензии у полиции.

На следующий день начальник отделения коммуникации Нацполиции в Полтавской области сообщил, что начато расследование. Нашли "крамольные" фото во время мониторинга соцсетей.

Производство открыли по ч 1 ст 436-1 УК (изготовление, распространение и публичное использование запрещенной символики).

Санкция по этой статье для представителей власти очень серьезная - от пяти до десяти лет лишения свободы. Без альтернативных видов ответственности. Опциональной может быть лишь конфискация имущества.

После того, как разгорелся скандал Сергей Волошин удалил публикацию в Facebook.

Местные СМИ сообщили, что мэр пока не комментирует ситуацию, а в горсовете говорят, что он в командировке и что исполком не имел отношения к проведению праздника. Его организовали в частном прядке.

Пока сложно найти основания, по которым бы мэра можно было освободить от ответственности по этому делу. Изображение символики разрешено на боевых знаменах - но неизвестно, насколько флаг в руках у Волошина был боевым. Также можно переодеваться в советскую форму при реконструкциях. Но вряд ли встреча однополчан преследовала именно эту цель.

В любом случае, дело Сергея Волошина, если его не замнут, будет показательным с точки зрения того, будут ли в Украине реально сажать на длительные сроки за советскую символику.

И будет ли та же практика распространяться на публичные проявления нацизма, которые регулируются тем же законом, но полиция старается их игнорировать.

"Это же не флаг дивизии СС Галичина". Реакция соцсетей

Мнение об этом случае высказал в Telegram нардеп "Слуги народа" Макс Бужанский. Он написал, что Закон о запрете пропаганды тоталитарных режимов выписан таким образом, что если бы мэр Хорола сфотографировался с флагом флота Третьего Рейха, ему бы за это ничего не было.

"Насколько мне известно, из драфта законопроекта все эти подробности про Рейх, Вятрович лично вычеркнул. А вот за флаг военно-морского флота СССР, в котором мэр служил в молодости, как и миллионы украинцев, и который для него- напоминание о своей молодости, о друзьях, о своих эмоциях, а не об СССР, если уж быть откровенными, статья.

Можно ли считать это нормальным? Нет. Беспокоит ли власть то, что это ненормально? Нет.

Может беспокоит то, что в Европе, к ценностям которой мы якобы так стремимся, срок прилетает за нацистские символики, а советскими, хоть вместо обоев клей, всем нет дела?

Тоже нет, фальшивая погоня за фальшивыми, самими себе выдуманными европейскими ценностями.

Напомню, что неделю назад, после двукратно повторенной мной просьбы объяснить, почему полиция равнодушно смотрела на девицу с Гитлером на футболке, нацполиция зачем то завела на эту девицу дело, ровно по той же статье, которую вменяют мэру Хорола.

Ну ок, давайте понаблюдаем, как будут расследоваться оба дела, и чем и когда они закончатся.

Ставлю на то, что носить Гитлера безопасней, чем фоткаться с флагом ВМФ СССР".

В местном паблике в Facebook (Оголошення мiсто Хорол) также разгорелись споры. Одни поддерживают мэра и пишут, что это его молодость и историю не вычеркнешь, как бы этого ни хотелось.

Другие возражают, что мэр не имел права фотографироваться с "символами оккупантов".