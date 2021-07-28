В ночь с субботу на воскресенье женщина родила ребенка прямо в вагоне поезда "Киев-Ужгород". На железнодорожной станции "Тернополь" в вагон зашли медики, роженицу и малыша забрали в перинатальный центр.

Об этом сообщает "Т1 Тернополь".

Инцидент произошел о время переезда от Хмельницкого до Тернополя около часа ночи. У беременной женщины начались роды и проводник заранее вызвал медиков к железнодорожной станции "Тернополь".

Когда медицинские сотрудники зашли в вагон купе, женщина уже родила сына. Молодой маме и младенцу оказали всю необходимую помощь и отвезли в перинатальный центр "Мать и дитя".

Напомним, в Киеве в подземном переходе метро "Лесная" женщина родила ребенка. Роды принимали сотрудники метро, правоохранители и неравнодушные граждане. Женщина родила сына и их забрала "Скорая помощь".

Также сообщалось, что в Волынской области женщина самостоятельно родила ребенка за рулем автомобиля. Роженица пыталась доехать до роддома, но не успела и родила прямо в автомобиле. Малыш стал четвертым ребенком в ее семье.

Ранее "Страна" писала, что в Днепре женщина родила ребенка прямо в такси. Роды принял муж женщины.