Управляющий делами Украинской Православной Церкви (УПЦ) митрополит Антоний (Паканич) заявил, что в Украине существует только одна Православная Церковь, которая ведет свою преемственность от святого равноапостольного князя Владимира. По его словам, это - УПЦ.

"Если смотреть объективно, то увидим, что в Украине только одна Православная Церковь, которая ведет свою преемственность от святого равноапостольного князя Владимира - это Украинская Православная Церковь. У нас была разная история и Церковь по-разному называлась, но именно УПЦ является наследницей Киевской Митрополии, которая появилась сразу после Крещения Киевской Руси. Теперь есть много структур, которые называются и православными, и христианскими, но исторически - это части нашей Церкви, которые в то или иное время откололись от своей Матери-Церкви", - сказал митрополит в ходе брифинга в Киево-Печерской лавре в среду, 28 июля.

На брифинге было представлено новое издание - "Украинская Православная Церковь - вехи истории".

"Символично, что накануне Дня Крещения Руси УПЦ издала книгу "Украинская Православная Церковь: вехи истории". Это работа преподавателей Киевской духовной академии, которые впервые рассмотрели, насколько нам позволили источники, нашу историю, чтобы объективно взглянуть на преемственность церковных структур", - сказал управляющий делами УПЦ.

Владыка подчеркнул, что УПЦ - Церковь, которая сохраняет верность церковным канонам и Православной вере.

"И потому неправду говорят те, кто утверждает, что ПЦУ - 1033 года. Им еще нет и 30 лет. Есть только одна Церковь, которая имеет долгую славную историю - это Украинская Православная Церковь, которую сегодня возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Церковь, которая сохраняет верность церковным канонам, Православной вере. Мы видим, что сегодня есть разные попытки изменить ситуацию под разными трансформациями - идеологическими, политическими; создаются новые идеологии, создается новое видение самого Православия. Но большая часть Вселенского Православия настаивает на верности истории и канонам", - сказал митрополит Антоний.

В то же время владыка напомнил, что накануне более 350 тысяч верующих УПЦ приняли участие в большом Крестном ходе в честь Дня Крещения Руси.

"Вчера мы были участниками Крестного хода, в котором приняли участие более 350 тыс верующих - людей разного возраста, разных убеждений - политических и социальных, различных направлений деятельности. С севера, с юга, с запада, с востока, из центра Украины. Все это показало, что УПЦ является Церковью всего украинского народа. И несмотря на все заявления и искусственные социологические исследования, мы видим, что украинский народ - с УПЦ, потому что это «плоть от плоти, кровь от крови» нашего народа. Мы всех поздравляем с этим праздником, желаем, чтобы Господь и в будущем сохранял украинский народ в вере Православной. Это будет хорошим фундаментом для расцвета нашего государства", - подытожил митрополит Антоний.

На брифинге присутствовали представители Поместных Православных Церквей - Антиохийской, Сербской, Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

"Нам очень радостно, что праздник Украинской Православной Церкви разделяют представители Поместных Православных Церквей. Думаю, что было бы и больше представителей, но все понимаем, что сейчас пандемия, и в разных странах ситуация складывается по-разному", - сказал митрополит Антоний.

Напомним, ранее митрополит Антоний заявил, что представителей Украинской православной церкви не будет на государственных мероприятиях, посвящённых Дню независимости, если там будет присутствовать вселенский патриарх Варфоломей.

Также "Страна" подробно описывала, как Украинская православная церковь провела Крестный ход в Киеве по случаю 1033-летия крещения Руси.