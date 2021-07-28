В среду, 28 июля, в Киеве снова проходят обыски на коммунальном предприятии. Сотрудники главного следственного управления Национальной полиции Украины проводят обыски на предприятии по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда столицы "Плесо".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Главное следственное управление Национальной полиции Украины совместно с представителем Офиса Генерального Прокурора Украины в рамках уголовного внедрения от 01.08.2019 года пришли к предприятию с целью выявления и изъятия документации, касающейся подрядных организаций, выполнявших работы по расчистке и благоустройства объектов", - сказано в сообщении.

На предприятии рассказали, что с целью содействия расследованию предоставили все документы в полном объеме.

Кроме того, СБУ продолжает следственные действия относительно "Киевспецтранса", вчера обыски прошли на главном мусорном полигоне Киева ТБО №5, а сегодня отбирают образцы почв, воздуха и воды на полигоне строительных и крупногабаритных отходов №6.

"Следственные действия Службы безопасности Украины относительно ЧАО" Киевспецтранс" сегодня продолжились на полигоне строительных и крупногабаритных отходов № 6, расположенном на ул. Пироговский путь, 94-96. Согласно постановлению суда, здесь, помимо прочего, отбираются образцы почв, воздуха, воды", - сказано в сообщении пресс-службы предприятия.

Напомним, в мае текущего года прошел ряд обысков в структурных подразделений КГГА и коммунальных предприятиях. По итогам массовых обысков прокуратура сообщила о подозрении 11 лицам, в том числе и действующим работникам КГГА.

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