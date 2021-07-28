В четверг, 29 июля, украинский президент Владимир Зеленский, который выступил на форуме "Украина 30", посвященному децентрализации, поучаствует в совместном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей. Мероприятие пройдет в Киеве, в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) "Парковый".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 28 июля.

По данным Офиса президента, заседание президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национальном совете реформ начнется в 15:00.

По результатам заседания его участники проведут брифинг.

Напомним, президент создал Конгресс местных и региональных властей и возглавил его в конце февраля текущего года.

Мы рассказывали, что сегодня Зеленский и глава правительства Денис Шмыгаль открыли форум "Украина 30", посвященный децентрализации. Мероприятие продлится два дня. Темой среды была "Децентрализация - одна из самых успешных реформ в Украине". В четверг обсудят "Развитие ОТГ в условиях децентрализации".

Во время своего выступления украинский лидер заявил о том, что в стране необходимо провести аудит II этапа децентрализации, чтобы исправить допущенные ошибки реформы, добавив, что этим вопросом занимается Конгресс местных и региональных властей при президенте.

Также мы сообщали, что Зеленский анонсировал новое заседание СНБО.