Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", нардеп Юрий Бойко заявил, что перемирие на Донбассе, которое было введено в действие год назад, позволило снизить интенсивность боевых столкновений и сохранить жизни, однако без политических решений любое перемирие будет очень хрупким.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

По его словам, для того, чтобы прекратить вооруженный конфликт, необходимы политические решения и политическая воля, которых у действующей власти нет.

"Главная задача сейчас – не только сберечь нынешнее хрупкое перемирие, но и принять политические решения, чтобы идти вперед. Есть дорожная карта - это Минские соглашения, и их нужно выполнять. Парламенту нужно начинать работу по их имплементации в украинское законодательство. За это выступает ОП-ЗЖ. И нужно начинать диалог - прямой диалог со всеми сторонами конфликта, и договариваться о встрече в "нормандском формате", - заявил Бойко.

"Мы должны достичь конечного результата, восстановить целостность страны. Люди и территории должны вернуться. Это должно происходить политическим путем. А для этого надо честно объяснять людям, что необходимо сделать. Потому что без мира не будет развития страны. Поэтому нужна политическая воля и мужество это осуществить. Тогда в Украине будет успех", - добавил Бойко.

Напомним, недавно МИД Германии назвало минские соглашения незаменимой основой для долгосрочного урегулирования конфликта на Донбассе. Ведомство также призвало Украину имплементировать в свое законодательство "формулу Штайнмайера". С таким заявлением министерство выступило в годовщину установления режима прекращения огня в регионе.

Ранее "Страна" приводила полный текст минских соглашений. Также мы рассказывали, что подразумевает под собой "формула Штайнмайера", согласно которой, выборы на неподконтрольной на данный момент Киеву территории Донбасса должны пройти до передачи Украине контроля над границей с РФ.