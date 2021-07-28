Прибалтийские страны Литва и Эстония передадут Украине сотни тысяч доз англо-шведского препарата AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса. В среду, 28 июля, Эстония отправила Украине 52 800 доз вакцины, а в общем планирует передать 200 тысяч доз, Литва передаст Украине 131 тысячу доз вакцины.

Об этом сообщаетKlaipeda и пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.

28 июля из эстонской авиабазы Эмари в Украину направили 52 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которая в первую очередь предназначена для украинских резервистов. В общей сложности Эстония передаст Украине 200 тысяч доз AstraZeneca

"Я рад, что вакцины отправляются украинским резервистам, которые помогут Украине сохранить обороноспособность, которая им сейчас очень нужна. Также важно подчеркнуть, что вакцины - это лишь часть нашей всеобъемлющей поддержки, которую мы предлагаем Украине, начиная от реабилитационного лечения солдат, раненых в результате конфликта, до различных уровней подготовки", - сказал министр обороны Калле Лаанет.

Остальные дозы вакцины от Эстонии Украине передадут в рамках глобального механизма COVAX.

В свою очередь Литва приняла решение пожертвовать вакцины AstraZeneca странам восточного партнерства: Украине, Молдове и Армении. Решение было принято еще в мае.

Украина получит 131 тысячу доз препарата, что на 31 тысячу больше, чем планировалось изначально.

Напомним, Румыния в качестве гуманитарной помощи передала Украине 100 800 доз вакцины AstraZeneca.

Также сообщалось, что Испания отказалась от заказа вакцины компании AstraZeneca и отдаст остатки препарата другим странам.