Зарплата члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Олега Журавлева в июле составила 332 063 гривны.

Об этом говорится в его декларации.

В ней он указал, что 5 июля получил денежное вознаграждение в размере 332 063 гривны. В качестве источника средств он указал работу в "Укрзализныце".

В соответствии с этим с начала текущего года Журавлеву заплатили за работу в набсовете "Укрзализныци" 2,324 млн гривен

Кроме того, 9 июля Журавлев купил себе автомобиль Honda CR-V 2021 года выпуска за 1,2 млн гривен.

Напомним, ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в июне заработал 55,1 тыс. гривен. В то же время глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник получил за месяц 215 тыс. гривен. Это в четыре раза больше, чем у премьера.

Также сообщалось, что в июне зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова составила 83,4 тыс. гривен, а его заместители получили - до 172,6 тыс.

Кромы того, глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в июне получил зарплату в 253,6 тыс. гривен, а его заместители - от 149,6 тыс. до 308,4 тыс. гривен. Это в 42 раза больше минималки.