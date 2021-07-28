В среду, 28 июля, на электронную почту "Чернобыльской АЭС" от анонима пришло сообщение о "минировании". Сейчас на территории станции ищут взрывчатку. Кроме того, на предприятии объявили режим аварийной готовности.

Об этом сообщила пресс служба государственного специализированного предприятия "ЧАЭС" в Фейсбуке.

Сообщение о возможном минировании поступило днем в среду. В нем говорится, что на территории промышленной площадки станции заложена взрывчатка.

Правоохранители совместно с подразделениями СБУ перекрыли все КПП Чернобыльской зоны.

В настоящее время на предприятии объявлен режим аварийной готовности, там проводятся все необходимые меры по защите сотрудников и мероприятия по предотвращению террористической угрозы.

Ранее мы рассказывали, как неизвестный сообщил в полицию о минировании территории возле админздания на улице Грушевского в столице. Правоохранители провели тщательную проверку прилегающей территории и транспортных средств рядом.

Также сообщали, как весной "заминировали" помещения Окружного административного суда Киева. Там эвакуировали посетителей и сотрудников суда.

Кроме того, недавно рассказывали, как кондуктор троллейбуса "заминировал" супермаркет в Харькове.