В Украине проведут конкурс на рисунок награды "Национальная легенда". Главой комиссии будет министр Ткаченко
Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения всеукраинского конкурса на лучший рисунок отличия президента "Национальная легенда Украины", которым будут отмечаться граждане за заслуги в установлении независимости страны.
Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 28 июля.
Своим решением Кабмин утвердил положение конкурса и создал конкурсную комиссию. Рисунок победителя будет использоваться с целью визуализации знака отличия президента "Национальная легенда Украины" для отличия граждан за заслуги в установлении независимости Украины, укреплении ее государственности, защиты и служении народу, выдающийся взнос в развитие экономики, науки, образования, культуры, спорта, искусства, здравоохранения и активную благотворительную, а также общественную деятельность.
Конкурс будет проводиться на безоплатной основе с 29 июля до 6 августа. Прием рисунков завершается 4 августа. Победителя комиссия, которую возглавил министр культуры Александр Ткаченко, выберет 6 августа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении этого знака отличия 14 июля. Изготовлением знака и атрибутов к нему будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка Украины.
Ранее мы писали, что с 1 сентября в украинской армии ввели новые эмблемы и знаки отличия на военной форме.