Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения всеукраинского конкурса на лучший рисунок отличия президента "Национальная легенда Украины", которым будут отмечаться граждане за заслуги в установлении независимости страны.

Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 28 июля.

Своим решением Кабмин утвердил положение конкурса и создал конкурсную комиссию. Рисунок победителя будет использоваться с целью визуализации знака отличия президента "Национальная легенда Украины" для отличия граждан за заслуги в установлении независимости Украины, укреплении ее государственности, защиты и служении народу, выдающийся взнос в развитие экономики, науки, образования, культуры, спорта, искусства, здравоохранения и активную благотворительную, а также общественную деятельность.

Конкурс будет проводиться на безоплатной основе с 29 июля до 6 августа. Прием рисунков завершается 4 августа. Победителя комиссия, которую возглавил министр культуры Александр Ткаченко, выберет 6 августа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении этого знака отличия 14 июля. Изготовлением знака и атрибутов к нему будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка Украины.

Ранее мы писали, что с 1 сентября в украинской армии ввели новые эмблемы и знаки отличия на военной форме.