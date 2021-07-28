"Страна" публикует уникальные фотографии авиакатастрофы в Ивано-Франковской, где спортивный самолет упал на жилой дом.

Самолет малой авиации чешского производства "Адвантик ВТ-10" упал в 13:35.

Пилотом был соруководитель аэродрома малой авиации г. Коломыя, Табанюк Игорь Петрович, 1962 г. р.

Крушение произошло в с. Шепаровцы по ул. Шевченко, 25. Вследствие падения погиб пилот и три пассажира, граждане Америки.

Согласно предварительным данным, причиной падения могло стать либо нарушение пилотом правил безопасности, либо неисправность техники.

Как писала "Страна", в авиакастрофе на Прикарпатье погибли трое американцев и легендарный летчик.

Напомним, 27 июля в результате крушения частного самолета в аэропорту Трако-Тахо, что в штате Калифорния, погибли все, кто находился на борту. Самолет совершал последний заход на посадку в аэропорту Траки-Тахо, однако не смог приземлиться и упал в лесу недалеко от аэропорта на Рейнольдс-Уэй. На борту находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа

Также "Страна" сообщала, что самолет "Белавиа", летевший из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Москве. Экипаж самолета связался с диспетчерами и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку.