У пилота Игоря Табанюка, который разбился на легкомоторном вертолёте в Ивано-Франковске, восемь лет назад в авиакатастрофе погиб 23-летний сын Денис Табанюк.

Прокуратура открыла дело по статье нарушение воздушных полетов, повлекшее смерть. А сам Игорь Табанюк в интервью сообщал, что причину крушения так и не установили, но он считает, что сын тогда забрал его смерть.

"Младший сын погиб в 2013 году – он полетел вместо меня на проверку самолета. И, как я говорю теперь, — сын забрал мою смерть. До сих пор ищут причину этой катастрофы. Я нашел остаток фонаря самолета с креплением, где было видно повреждение от крупной дроби. Допускаю, что это мог быть выстрел, причем не намеренный — кто-то просто сдуру мог стрельнуть в воздух, попасть в электропроводку — и двигатель пошел в отказ", — рассказывал Игорь Табанюк.

Напомним, 28 июля в Ивано-Франковской области спортивный легкомоторный самолет упал на жилой дом. В результате погибли четыре человека: легендарный лётчик и трое американцев. По предварительным данным причиной авиакатастрофы могло стать нарушение правил безопасности со стороны пилота или неисправность техники.