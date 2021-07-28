На заседании в среду, 28 июля, Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств, выделенных на строительство Дарницкого моста в Киеве.

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На достройку Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста выделили 500 миллионов гривен. Глава правительства напомнил, что сейчас путепровод работает только частично - там нет необходимых транспортных развязок. Решить проблему премьер-министр пообещал "в ближайшей перспективе".

При этом тендер на выполнение работ по строительству подходов к мосту уже объявлен. Торги планируют провести уже в середине августа.

Кроме того, порядок использования средств предусматривает, что главным распорядителем средств и исполнителем одобренной Кабинетом министром программы станет Министерство инфраструктуры. Заказчик проекта и получателям бюджетных денег выступает "Укрзализныця".

Меморандум о завершении строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, который находится на балансе "Укрзализныци", железнодорожное акционерное общество и "Укравтодор" подписали еще в начале марта. Работы по строительству обещали заврешить до конца года.

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