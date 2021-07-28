Кабинет министров Украины в ходе сегодняшнего заседания изменил правила оформления виз для въезда в Украину и транзита.

Согласно документу, украинские визы для иностранцев будут биометрическими, то есть, чтобы въехать в нашу страну у иностранцев будут брать отпечатки пальцев рук и фотографировать на специальном оборудовании.

В пояснительной записке сказано, что новые правила позволят усилить контроль за миграционными потоками и усилить борьбу с фальшивыми документами.

В ней также говорится, что для закупки оборудования по фиксированию биометрических данных потребуются деньги, однако, о какой сумме идет речь, не сказано.

При этом дополнительное финансирование из госбюджета не понадобится - закупки оборудования проведут за счет уже выделенных средств на функционирование информационно-консультационных систем консульской службы.

Напомним, в марте 2021 года Верховная Рада приняла в первом и втором чтении законопроект №3630, который обяжет иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз.

Также рассказывали, что Кабмин обязал всех въезжающих в страну из РФ и Индии людей, которые не делали прививку от Covid-19, отбывать обязательную 14-дневную самоизоляцию. Такие меры были приняты в связи с широким распространением в этих странах индийского штамма коронавируса "Дельта".