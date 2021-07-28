Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США являются не партнерами России, а ее "оппонентами или визави". В то же время он заявил, что глава государства Владимир Путин регулярно демонстрировал желание нормализировать отношения между двумя странами.

Об этом в среду, 28 июля, сообщает "РИА Новости".

Журналисты поинтересовались у Пескова, будет ли Кремль продолжать называть США партнерами после недавних заявлений американского президента Джо Байдена о Владимире Путине.

"Вряд ли их можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты или наши визави", - сказал пресс-секретарь Путина, добавив что у России и США "пока нет никаких партнерских ни программ, ни отношений, к нашему сожалению".

Песков также заявил, что Путин не единожды проявлял политическую волю к нормализации отношений между государствами.

"Отрадным пока является только тот факт, что мы от пикирования перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием", - сказал представитель Кремля.

Напомним, 27 июля Байден в ходе встречи с руководителями и сотрудниками разведывательного сообщества заявил, что Российская Федерация уже сейчас пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов 2022 года путем распространения дезинформации.

Помимо этого глава американского государства сказал, что перед Путиным стоит "настоящая проблема" из-за ограниченных экономических ресурсов РФ.

"Он (Путин - Ред.) сидит на вершине экономики, в которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и ничего больше. Ничего другого. Он знает, что у него настоящая проблема, что, на мой взгляд, делает его еще более опасным", - сказал президент Соединенных Штатов.

На фоне этих заявлений американские журналисты узнали, что представители администрации Байдена опасаются последствий возможного введения новых санкций в отношении России.