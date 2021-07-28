Кабмин в новом законопроекте предлагает изменить правила получения денежной помощи ветеранам к 9 мая, при этом урезав суммы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 28 июля.

Правительство предлагает переписать правила получения денежной помощи ветеранам, которая выдается ежегодно накануне 9 мая (как правило, 5 мая). Сейчас такие выплаты - от 3 до 10 минимальных пенсий (минимальная пенсия - порядка 1,8 тысяч гривен). Но точные суммы и порядок выплат ежегодно устанавливал Кабмин - по возможностям бюджета.

В новом законопроекте предлагают конкретно прописать - кто и на какие суммы может рассчитывать. Но при этом сами суммы хотят урезать.

В частности, в проекте указано, что участникам боевых действий выплачивается разовая помощь в размере 85% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (на сегодня это 1575,9 гривен, но сумма будет меняться, так как цифры по прожиточному минимуму регулярно пересматривают).

Ветеранам с инвалидностью 1 группы будут положены выплаты по 255% от прожиточного минимума (4,7 тысяч гривен), 2 группы - 225% (4,2 тысячи), 3 группы - 195% (3,6 тысяч).

Также участникам войны дополнительно положена выплата 35% от прожиточного минимума (около 650 гривен). На такую же сумму могут рассчитывать бывшие узники концлагерей.

Вдовам ветеранов хотят платить 55% от прожиточного минимума (около тысячи гривен).

Все разовые выплаты будут перечислять вместе с пенсией.

Как видно, ни по одной категории получателей помощи суммы в 3-10 минимальных пенсий, что на сегодняшний день составляет от 5,4 до 18 тысяч гривен, не фигурируют. Хотя, стоит отметить, что реально в последние годы платят меньше. К примеру, в этом году ветеранам с инвалидностью выплатили к 9 мая по 3,3-4,4 тысячи, участникам войны по 612 гривен, членам семей погибших - по 966 гривен и т.д. Но по законодательству возможность получения более крупных выплат все же сохранялась. А сейчас и ее предлагают убрать.

Что еще сегодня принял Кабинет министров, читайте в нашем материале.

Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского объявили о единоразовой помощи в 2 000 гривен многодетным семьям.