27 июля в СМИ появилась новость о том, что Украина построит шесть платных автобанов, и уже определена предельная стоимость взимания платы за проезд. Позже министр инфраструктуры Александр Кубраков написал большой пост о том, почему данная информация не соответствует действительности.

Новость о грядущем появлении шести платных автобанов сообщил сайт "Суспильне" со ссылкой на слова заместителя Кубракова Анны Юрченко

Согласно сообщению, министерство инфраструктуры работает над реализацией проектов строительства шести автомобильных дорог, которые будут построены в сотрудничестве с частными инвесторами. Максимальная стоимость пользования ими будет зависеть от транспортного средства и может достигать от 0,023 до 0,133 евро за километр.

По словам заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анны Юрченко, правительство прорабатывает вопрос о строительстве на условиях концессии следующих дорог:

M-29 / M-04 / M-18 - Харьков-Днепр-Запорожье; M-03 - Борисполь-Полтава; M-14 - Херсон-Николаев M-06 - Киев-Житомир-Ровно; M-08 / M-19 - Ягодин-Ковель-Луцк M-04 / H-11 - Днепр-Кривой Рог-Николаев.

"Сообщаем, что реализация указанных объектов соответствует Перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденному распоряжением Кабинета министров Украины от 16 декабря 2020 №1581-р.", - заявила Юрченко.

При этом правительство утвердило максимальную стоимость пользования дорогами на уровне от 0,023 до 0,133 евро за километр, что по состоянию на 26 июля соответствует сумме от 73 копеек до 4 гривен 14 копеек.

"Постановлением Кабинета министров от Украины от 23 декабря 2020 №1312 утвержден максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии, который составляет, в зависимости от категории транспортного средства, от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр ", - подытожили в министерстве.

На это сообщение отреагировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Вчера в СМИ появилась новость о том, что Украина построит шесть платных автобанов, и уже определена предельная стоимость взимания платы за проезд. Объясню, почему эта информация не соответствует действительности, и что происходит на самом деле", - начал он свое сообщение

Далее Кубраков пишет, что проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) - это формат "оплаты частями" инвестору от государства, без платы за проезд.

"В октябре 2020 Министерство инфраструктуры, Укравтодор, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине презентовали первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. Речь идет о 6 участков дорог общей протяженностью 1500 км, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов ГЧП:

Харьков - Днепр - Запорожье (M-29, M-04, M-18) Борисполь - Полтава (М-03) Херсон - Николаев (М-14) Киев - Житомир - Ровно (М-06) Ягодин - Ковель - Луцк (М-07, М-19) Днепр-Кривой Рог - Николаев (M-04 H11)

В рамках этого проекта плата за проезд взыматься не будет", - утверждает Кубраков.

Он уточнил, что взносы инвестора в рамках такой стройки будут компенсироваться из государственных средств, а не из кармана водителей.

"То есть, фактически, речь идет о своеобразном формат оплаты частями, который в мире больше известен как "availability payments" или "плата за доступность". В чем выгода для инвестора? Кроме выплат за проделанную работу, он также получает на следующие 20-25 лет контракт на содержание обновленной участка. Такой формат сотрудничества помогает государству ускорить процесс обновления и качественного содержания дорог, а инвестору - гарантировать прибыли в долгосрочной перспективе", - объясняет Кубраков

При этом, Кубраков напомнил, что сейчас в Украине нет ни одной дороги общего пользования, построенная на средства частных инвесторов.

"В то же время на этапе разработки пока два потенциальных концессионные проекты: строительство дороги Стрый - Мукачево - сейчас для этого проекту разрабатывается технико-экономическое обоснование на средства компании Онур Конструкцион Интернешнл, и строительство дороги Краковец - Броды - Ровно - здесь разработку ТЭО взяла на себя компания Автомагистраль-Юг.

Однако стоит заметить, что сам формат сотрудничества: государственно-частное партнерство или концессия - все еще на этапе проработок и определения. Оба ТЭО должны быть завершены до конца этого года. Разработка технико-экономического обоснования является частной инициативой, после завершения исследований будет объявлен открытый конкурс, который должен определить будущего концессионера", - пишет Кубраков.

Министр инфраструктуры также отметил, что предельная стоимость снятия платы за проезд определена исключительно для концессионных проектов.

Он ссылается на постановление Правительства от 23 декабря 2020 года, которое определяет максимальный размер платы за разовый проезд для дорог, построенных на условиях концессии.

То есть, по словам Кубракова, к дорогам, которые будут обновляться в рамках ГЧП, это никакого отношения не имеет.

"Безусловно, привлечение средств частных инвесторов в инфраструктурные проекты Украины является одним из приоритетных направлений нашей работы, и в мире не существует других опций возмещения инвестиций как снятие дополнительной платы с пользователя, или возмещения государством. Собственно в этом и есть ключевое отличие между концессией и государственно-частным партнерством.

И раз напоминаю, ведь наша позицию здесь неизменна - дороги "Большого строительства" никогда не будут платными, - подытожил Кубраков

Напомним, "Страна" еще в июне подробно разбирала, где в Украине хотят построить платные дороги и сколько придется платить

Также сообщалось, что в конце мая "Укравтодор" подписал меморандум с американской компанией Bechtel Overseas Corporation, которая и будет реализовать проект объездной дороги вокруг Киева.

А в начале июня Рада приняла законопроект №5309, который позволит американским подрядчикам не участвовать в тендере - многомиллиардный проект они получат без конкуренции. Видимо, есть подозрения, что предложения китайцев окажутся выгоднее. А потому американским партнерам пришлось задействовать политическую "крышу" и фактически отменить тендерные процедуры.

После сдачи проекта КОД в эксплуатацию дорогу планировали сделать частично платной. Такая возможность есть - поскольку у ее потенциальных участков есть бесплатная альтернатива.

28 июля заместитель главы Мининфраструктуры заявила, что первыми платными дорогами в Украине могут стать Краковец-Львов-Броды-Ровно и Стрый-Мукачево.