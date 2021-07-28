"Страна" узнала подробности авиакатастрофы в Ивано-Франковской, где спортивный самолет упал на жилой дом. По предварительным данным, причиной падения могло стать либо нарушение пилотом правил безопасности, либо неисправность техники.

Об этом сообщил источник "Страны" в полиции.

"Это был обычный смотровой полет. Погиб легендарный летчик Игорь Табанюк, которого считают супер-профессионалом и одним из лучших летчиков. Также погибли три иностранца, личности которых сейчас устанавливают. Предварительно, две версии падения: нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники", - сообщил источник "Страны" в полиции.

Также источники "Страны" рассказали, что вместе с пилотом Игорем Табанюком погибли трое граждан США.

"Около 13:35 упал самолет малой авиации чешского производства "Адвантик ВТ-10", пилотом которого был соруководитель аэродрома малой авиации г. Коломыя, Табанюк Игорь Петрович, 1962 г. р. Крушение произошло в с. Шепаровцы по ул. Шевченко, 25. Вследствие падения погиб пилот и три пассажира, граждане Америки.

Жители жилого дома не пострадали. Дополнительно установлено, что 28.07.21 в 10:30 на аэродром прибыли туристы-иностранцы, около 20 чел, которые оплатили туристические полеты, перед событием указанный борт уже осуществил 5 успешных вылетов", - сказал источник.

Напомним, недавно в США при заходе на посадку разбился самолет, на борту могло находиться до 16 человек.

Также мы писали о том, что все пассажиры разбившегося в США частного самолета погибли.