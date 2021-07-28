В Украине планируют усилить ответственность за нарушения во время проверок бизнеса. Штрафные санкции для контролеров хотят увеличить в пять-десять раз.

Кабинет Министров Украины согласовал соответствующий законопроект в ходе заседания в среду, 28 июля.

Согласно документу, если по итогам проверки было принято неправомерное решение (и это будет доказано в суде), проверяющим грозит штраф от 250 до 500 необлагаемых минимумов (4,25 - 8,5 тысяч гривен). В настоящее время за такие нарушения в стране установлены максимальные штрафы - 50-100 необлагаемых минимумов. То есть, штрафные санкции для контролеров хотят увеличить в пять-десять раз. Если такие же действия будут совершены еще раз в течение года, то штрафы могут увеличиться до 500-1000 необлагаемых минимумов (в настоящее время - 100-150 минимумов).

Кроме того, в принятом правительстве документе вычеркнули норму действующего законодательства о том, что нарушением считается проведение плановых проверок без своевременного письменного предупреждения субъектов хозяйствования. Таким образом, теперь контролеры могут приходить к предпринимателям без предварительного предупреждения.

Кабмин на заседании согласовал еще один проект по проверкам - об основных принципах государственного надзора. В частности, в нем указано, что суд имеет полномочия обязать предприятие допустить проверяющих. Иски по поводу не допуска на объект с проверкой контролеры могут подавать в течение 5 дней с момента, когда им дали от ворот поворот. А суд должен вынести вердикт по такому делу всего за три рабочих дня (на апелляцию отводится еще 5 дней).

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