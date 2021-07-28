Кабинет министров Украины, как и писала "Страна", продлил до конца лета действие постановления о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии.. Таким образом, до 1 сентября цены на электричество повышаться не будут, останется действующий тариф - 1,68 гривен за кВт/час.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгал в ходе заседания правительства в среду, 28 июля.

Ранее планировалось, что механизм ПСО будет действовать до 1 августа. При этом в пояснительной записке к проекту постановления о переносе ПСО указано, что, если бы тарифы отпустили, как и планировалось, с 1 августа, то для всех бытовых потребителей, в том числе, незащищенных категорий, цена могла вырасти "двукратно".

В то же время в Минэнерго отметили, что проводят совещания с НКРЭ и участниками рынка по тарифам. И сейчас, якобы, завершается наработка механизма по "усовершенствованию ПСО" за счет сокращения субсидирования бытовых потребителей и усиления защиты малоимущих потребителей. Но этот процесс небыстрый, поэтому дату "Ч" снова решили отложить.

Ранее "Страна" подробно писала о разных моделях повышения тарифов.

Также сообщалось, что на этой неделе должно состоятся заседание СНБО, на котором займутся тарифами.