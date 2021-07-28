Кабинет министров Украины 28 июля ввел ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса в Украине. Новые карантинные ужесточения, введённые 28 июля правительством, величают в себя ряд мер.

Ниже "Страна" публикует перечень ограничительных мер, которые были озвученны в Кабмине:

Въезд из-за границы для украинцев - с тестом ПЦР или самоизоляцией (возвращается приложения "Дії" "Вдома"). Если есть хотя бы одна доза вакцины, никаких ограничений не будет. Но если человек в последние 7 дней был в РФ или Индии (где бушует штамм Дельта), то невакцинированные граждане обязаны отсидеть 14 дней на самоизоляции (сдать тест и не проходить самоизоляцию нельзя). Въезд для иностранцев в Украину - только с полным курсом вакцинации или негативным тестом ПЦР. Для въезжающих из России или Индии - 14 дневная самоизоляция. Если тест въезжающих в Украину окажется положительным - будет обсервация или самоизоляция (при потребности - лечение), а также эпидемиологическое расследование с тестированием контактных лиц. Отдельные изменения по работе школ в регионах, которые вылетят из зеленой зоны. Работать они смогут только при условии, что вакцинировано не менее 80% персонала.

Указанные ограничения начнут действовать через 7 дней после публикации постановления.

Напомним, о том, что Минздрав предложит правительству ужесточить правила пересечения украинской границы для невакцинированных людей глава ведомства Виктор Ляшко сообщил 21 июля.

Ранее в этом месяце министерство рекомендовало гражданам готовиться к третьей волне пандемии коронавируса в связи с активным распространением "индийского" штамма "дельта" по всему миру.

28 июля Украина ввела обязательную 14-дневную изоляцию для всех въезжающих из Индии и России.