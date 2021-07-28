Кабинет министров Украины определил победителей конкурсов на занятие должностей в Госкосмосе, Нацслужбе здоровья, а также назначил госсекретарей в ряд министерств. Помимо этого Кабмин согласовал увольнение Анны Коваленко, супруги экс-главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, с должности главы Черниговской ОГА.

Соответствующие решения члены правительства приняли в ходе заседания в среду, 28 июля.

Кабмин определил победителей конкурсов на занятие должностей:

Первого заместителя Председателя Государственного космического агентства - Бень Владимир Петрович.





Первого заместителя Председателя Государственной авиационной службы - Коршук Сергей Николаевич.





Заместителя Председателя Национальной службы здоровья определена - Бойко Татьяна Александровна.





Заместителя Председателя Национальной службы здоровья определена - Фенчак Анна Валерьевна.

Кабмин уволил:

Яковлева Игоря Олеговича с должности государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.





Двойленко Ивана Владимировича с должности заместителя Председателя Государственной миграционной службы Украины.





Левченко Ларису Леонидовну с должности заместителя Председателя Государственной архивной службы Украины.



Ентис Евгения Федоровича с должности заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Правительство назначило:

Галабудскую Татьяну Николаевну государственным секретарем Министерства экономики Украины.





Захарина Сергея Владимировича государственным секретарем Министерства образования и науки Украины.





Спирину Елену Дмитриевну государственным секретарем Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.





Двойленко Ивана Владимировича заместителем Председателя Государственной миграционной службы Украины.

Кабмин согласовал назначение:

Медведика Александра Федоровича исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Николаевский морской торговый порт".





Чауса Вячеслава Анатольевича председателем Черниговской областной государственной администрации.

Правительство согласовало увольнение:

Коваленко Анны Николаевны с должности председателя Черниговской областной государственной администрации.

Отметим, что Анна Коваленко занимала пост главы Черниговской ОГА с 13 октября прошлого года. После подписания президентом Владимиром Зеленским соответствующего указа мы сообщали, что чиновница является супругой занимавшего на тот момент должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

Вчера Зеленский уволил Хомчака с этого поста и назначил на его место Валерия Залужного. Вслед за этим глава государства назначил Хомчака замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

О том, какие решения сегодня принял Кабмин читайте в нашем материале.