В случае, если регионы в Украине будут переходить из "зеленой" в любую другую зону карантина, там могут не закрывать учреждения образования. Однако для этого нужно, чтобы 80% их сотрудников были вакцинированы.

Об этом в ходе заседания правительства в среду, 28 июля, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

То есть, по словам руководителя Минздрава, если регион из "зеленой" перейдет в "желтую", "оранжевую" или даже "красную" зону, учреждения образования там смогут продолжить работу. Для этого в них должно быть полностью привито от коронавируса от 80% сотрудников.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве районные администрации уже рассылают руководителям учебных заведений предупреждения, что с 1 сентября невакцинированных работников могут не допустить к выполнению обязанностей. Также чиновники собирают данные о вакцинации работников столичных образовательных учреждений. Впрочем, никаких правительственных решений по поводу обязательной вакцинации сотрудников сферы образования пока нет.

Также мы писали о том, что в Кропивницком хотят открыть пункты вакцинации от Covid-19 в троллейбусах и автобусах.