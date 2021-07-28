Вчера новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Руслана Хомчака был назначен Валерий Залужный. "Страна" выяснила у военных, что думают о нем в армии.

Подполковник С.: "С Залужным сталкивался в 2014 и 2015 году в Бахмуте, когда он был замкомандующего сектором С. Когда случился дебальцевский котел, Залужный метался по сектору и собирал остатки подразделений. Но от него мало что зависело, как и от других генералов, там был уже хаос. Он не очень многословен, жесткий, любит, когда офицеры знают где задействован личный состав в расположении части".

Полковник В.: "Залужного в войсках не очень знают. Он больше в тени держался и не особо светился, на совещаниях не лез со своим мнением вперед. Острожный и педантичный, любит обставляться рапортами и отчетами на любой случай. Точно - не сторонник наступательной войны на Донбассе, явно понимает реальный расклад сил".

Майор А.: "Залужный сторонник перестройки армии под стандарты НАТО. Логистика и подготовленный тыл для него, это главное условие современной армии. Я надеюсь, что он крепко возьмется за тыловиков. Многие мои коллеги надеются, что в армии начнутся перемены".

Сержант В.: "Если новый главком даст по ж@пе начфинам и командирам, которые по два-три месяца задерживают выплаты и боевые надбавки, он сразу станет популярным в войсках. Для большинства военных главный вопрос – это задержки зарплат, отпускных, командировочных и боевых".

Напомним, вчера в ходе брифинга пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифиров заявил, что глава государства принял решение об увольнении с поста главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Причиной, по словам представителя Банковой, стало то, что между Минобороны и ВСУ в Офисе президента "не видят нет синергии".

Ранее "Страна" разбиралась, что известно о новом главнокомандующем Вооруженными силами Валерии Залужном.