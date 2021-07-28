На Прикарпатье, в Ивано-Франковской области спортивный легкомоторный самолет упал на жилой дом. В авиакатастрофе погибли четыре человека.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"28 июля около 13:40 неподалеку от с. Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате этого 4 человека погибли", - говорится в сообщении.

Пожар, который случился после падения самолета, спасатели успешно локлизировали спустя 18 минут, в 13:58.

Силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям к тушению привлекли 10 человек и 3 единицы техники

Напомним, 27 июля в результате крушения частного самолета в аэропорту Трако-Тахо, что в штате Калифорния, погибли все, кто находился на борту. Самолет совершал последний заход на посадку в аэропорту Траки-Тахо, однако не смог приземлиться и упал в лесу недалеко от аэропорта на Рейнольдс-Уэй. На борту находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа

Также "Страна" сообщала, что самолет "Белавиа", летевший из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Москве. Экипаж самолета связался с диспетчерами и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку.