Украина направит Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью в связи с обострившейся ситуацией из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Соответствующий проект указа президента Украины Владимира Зеленского одобрило правительство в ходе заседания в среду, 28 июля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ранее Литва обратилась к Украине за гуманитарной помощью в связи с ситуацией на границе.

Напомним, в последние месяцы в Литве возросло количество нелегальных мигрантов. Пограничники задержали около 1500 человек, перешедших границу Литвы из Беларуси, большинство из них - с Ближнего Востока и Африки. Официальные лица Литвы заявляют, что за всплеском нелегальной миграции стоит правительство Беларуси. Президент республики Александр Лукашенко это опровергает и, в свою очередь, критикует литовских пограничников.

Также мы сообщали, что на границе Литвы и Беларуси пограничники открыли предупредительный огонь и применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

А недавно в Литве заявили, что хотят отгородиться от мигрантов из Беларуси стеной за миллионы евро. Литовский дипломат заявил, что приток нелегальных мигрантов из республики Литва считает "гибридной агрессией".

А днем ранее в Литве предложили правительству ввести чрезвычайное положение на границе с республикой, при котором ее пересечение будет невозможным.