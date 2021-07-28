Украина ужесточает въезд из России. Ограничения коснутся главным образом жителей "ЛДНР", которые могут посещать подконтрольную территорию только через РФ. А также жителей Украины, которые ездят к своим родственникам в "ЛДНР" и обратно через Россию.

Многих из них заставят две недели сидеть на самоизоляции без права соскочить с нее, сдав ПЦР-тест. Официальная причина - рост штамма "Дельта" в РФ.

Новое усложнение может вызвать очередной рост поборов на границе - поскольку лишь от пограничников будет зависеть, станет человек на самоизоляцию или нет.

Впрочем, есть лазейки и в новой схеме проезда.

"Страна" проанализировала, что готовят для жителей Донбасса и как этого избежать.

Какие правила действуют сейчас

Со 2 июля, когда пошли первые новости о штамме "Дельта", украинцы, прибывающие из России, имеют две альтернативы:

- сдать экспресс-тест на границе. И при отрицательном результате без ограничений заехать в страну.

- уйти на двухнедельную самоизоляцию, которую можно прервать, если удалось сдать отрицательный ПЦР-тест.

Это позволяло заезжать в Украину, хоть и сложнее, чем из других стран, но тем не менее - без особых проблем. Как именно - "Страна" разбиралась в материале "С каждого - по 400 гривен за тест".

Новое же решение может в корне все это поменять.

Прививка или две недели изоляции

Решение о новых правилах пока официально не опубликовано. Но главные его положения уже растолковал министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Кабинета министров. Также отдельные разъяснения вышли на сайте МОЗ.

Ляшко заявил, что новые правила пересечения вступят в силу не сразу, а через неделю после публикации постановления. "Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через 7 дней после официальной публикации", - заявил он.

То есть тем, кто едет в Украину из "ДНР" в ближайшие дни, своих планов менять не нужно. Но уже в августе все будет по-другому.

Также есть шанс, что пускать по старым правилам будут всех, кто успел уехать до введения новых норм пересечения. По крайней мере, это следует из цитаты Виктора Ляшко (но не исключено, что в итоговом тексте "постановы" эта норма может быть истолкована иначе).

"Для граждан Украины, которые выехали за пределы страны до момента вступления в силу этого постановления, которое мы предлагаем рассмотреть правительству, возвращение домой останется беспрепятственным", - заявил он.

То же самое написано и на сайте МОЗ.

"Эти решения начнут действовать через 7 дней с момента публикации постановления. Граждане, выехавшие за границу до этого времени, возвращаются в Украину беспрепятственно".

А остальные въезжающие украинцы поделятся на две группы.

Первая - вакцинированные, полностью или частично.

Они смогут заезжать без принудительной самоизоляции.

"Со вступлением в силу постановления граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу в случае наличия хотя бы одной (дозы - Ред.) прививки от ковид-19", - заявил он.

Правда, не совсем беспрепятственно: нужно будет все равно в течение трех суток сдать ПЦР-тест.

"При пересечении границы им будет предложено установить приложение "Вдома". Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит негативного результата теста уже на территории нашей страны", - уточнил министр алгоритм въезда.

В случае позитивного теста - человек идет или на самоизоляцию, или на лечение, по необходимости.

Также Ляшко не уточнил, какие вакцины подойдут. Но на сайте Минздрава этот момент разъяснили. Там говорится о двух типах документов:

1) международный сертификат о полном курсе вакцинации любым препаратом, одобренным ВОЗ. "Спутник V", которым прививают в Донецке и Луганске, в этот список не входит.

2) справка по форме 063-О о первой дозе прививки от коронавируса. Такая выдается лишь при вакцинации на территории Украины.

Вторая группа - невакцинированные. Они должны будут без вариантов сидеть на самоизоляции две недели.

"Особому контролю будут подлежать невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из Российской Федерации и Индии. Если они провели последние семь дней до пересечения украинской границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней без возможности досрочного ее прекращения", - заявил Виктор Ляшко.

А что с КПВВ на Донбассе и в Крыму?

Здесь будут действовать более мягкие правила.

На сайте Минздрава говорится, что вакцинированные хотя бы одной дозой (и тем более - двумя) смогут въезжать без ограничений.

Те же, у кого прививок нет, смогут сдать прямо на кордоне экспресс-тест на антиген и без всяких "Дий" заехать в Украину.

Впрочем, это послабление будет работать лишь для жителей "ЛНР" и Крыма, которые поедут в "большую" Украину напрямую. Основной же поток - это дончане, которые добираются в Украину через Россию. И у них могут начаться серьезные проблемы.

Что означают эти правила для жителей "ДНР"?

Предложение сидеть на самоизоляции 14 дней обессмысливает для многих дончан поездку в Украину, а для жителей подконтрольной Киеву части страны поездки в "ЛДНР" (если только они не "в один конец").

Даже если в тексте постановления, которое еще не опубликовано, сохранится опция беспрепятственного въезда тем, кто выехал в Россию раньше - или выедет в ближайшую неделю (до вступления "постановы" в силу).

В этом случае у многих останется еще одна "бесплатная" поездка в Украину. После которой - фактический запрет на въезд. И лазейка лишь в том, чтобы вакцинироваться в Украине и тогда уже ездить без проблем.

Но главный вопрос - оправданы ли эти меры с медицинской точки зрения?

Ситуация очень спорная. Ведь, с одной стороны, Украина не ставит подобных ограничений на выезд с неподконтрольных территорий напрямую. С другой - усложняет жизнь тем, кто едет через Россию.

Хотя это в основном одни и те же люди. И через территорию РФ они едут не более 10-12 часов - транзитом, не посещая никаких мест массового скопления людей. То есть именно их можно было бы освободить от "жесткой" самоизоляции - например, по признаку прописки и при пересечении КПП в Луганской и Харьковской областях.

Или, как вариант, предлагая за день до поездки устанавливать "Дию" и фиксировать геолокацию - чтобы пограничники понимали, что человек едет не из России, а только через нее.

Еще не совсем понятно, почему при отрицательном ПЦР-тесте, сделанном в Украине, людей нужно продолжать держать на 14-дневном карантине. То есть эта мера выглядит в основном политической, а не санитарной. Сейчас в мире такие ограничения мало кто применяет.

Что теперь делать?

Выхода из этой ситуации видится два.

Первый - тем жителям Донбасса, кто сейчас в Украине, нужно будет вакцинироваться на подконтрольной территории хотя бы одной дозой. Это снимет все вопросы в среднесрочной перспективе. Время для этого еще есть.

Второй - платить. Как показала практика последних ограничений, установка приложения "Вдома" на совести исключительно пограничников. Когда действовала схема "самоизоляция или ПЦР", многие предпочитали дать взятку на границе и не устанавливать "Дию".

Есть высокая вероятность, что и сейчас эта схема сохранится. Только станет это дороже - поскольку и условия изоляции теперь будут жестче.