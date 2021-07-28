Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будут обсуждаться тарифы на электричество и о котором говорил президент Владимир Зеленский, традиционно состоится в пятницу, 30 июля. Его могут провести на Донбассе.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает "РБК-Украина".

Идея о том, чтобы провести выездное заседание СНБО на Донбассе, по информации источника издания, сейчас еще обсуждается.

Отметим, что выездным должно было быть прошлое заседание СНБО, которое проходило в позапрошлую пятницу, 16 июля. Тогда обсуждался вариант сбора Совбеза в Сумах, однако в итоге мероприятие проходило в Киеве. Секретарь СНБО Данилов объяснил отказ от проведения первого выездного заседания плохим аэропортом в Сумах.

Также мы писали о том, что на прошлом заседании, 16 июля, Совет национальной безопасности и обороны решил усилить контроль за добычей 137 видов полезных ископаемых. Кроме того, члены СНБО рассмотрели введение новых санкций, вопросы гражданства и вопрос допуска иностранных вооруженных подразделений в страну для участия в учениях.



