Кабинет министров Украины планирует улучшить условия пересечения линии разграничения с временно неподконтрольными Киеву частями Луганской и Донецкой области и Крымом. Речь идет о бесплатных перевозках для тех, кто переходит линию разграничения..

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства в среду, 28 июля.

Глава украинского правительства рассказал, что на сегодняшний день во время пересечения линии разграничения украинцы, в том числе и пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, должны проходить пешком достаточно большие расстояния.

"Именно поэтому профильное министерство предложило изменения, чтобы обеспечить бесплатными регулярными перевозками от контрольных пунктов до линии разграничения", - сказал Шмыгаль.

Ранее "Страна" подробно анализировала, стоит ли ждать открытия КПВВ на Донбассе в ближайшее время.

Напомним, "глава ДНР" Пушилин дал понять, что пункты пропуска между подконтрольной Украиной и "республикой" в ближайшее время не откроют. Пункты пропуске на Донбассе закрыли еще весной 2020 года, с тех пор многие жители "ЛНР" и "ДНР" вынужденные добираться к своим родственникам на подконтрольную Украине часть Донбасса через Россию.