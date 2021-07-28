В Украине принято решение о возврате ПЦР-тестирования на коронавирус для всех невакцинированных людей, которые въезжают в страну.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 28 июля.

Напомним, в середине июня в Украине, пока страна находится в "зеленой" зоне эпидемической опасности, отменили обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или самоизоляцию после возвращения в страну как для граждан, так и для иностранцев с видом на жительство.

Также мы писали, что на сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины принял решение, обязывающее всех въезжающих в страну из России и Индии людей, которые не были вакцинированы от коронавируса, отбывать обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Отметим, что 20 июля Министерство здравоохранения Украины рекомендовало гражданам готовиться к третьей волне пандемии коронавируса в связи с активным распространением "индийского" штамма "дельта" по всему миру.

Также мы рассказывали, что в июле в "Дие" хотят запустить ковид-сертификаты для переболевших и сдавших ПЦР-тест украинцев.