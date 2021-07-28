Кабинет министров Украины обязал всех въезжающих в страну из России и Индии людей, которые не были вакцинированы от коронавируса, отбывать обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства в среду, 28 июля.

"Особому контролю будут подлежать невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из Российской Федерации и Индии. Если они провели последние семь дней до пересечения границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней без возможности досрочного ее прекращения", - сказал министр.

По его словам, такие меры предпринимаются в связи широким распространением штамма коронавируса "дельта".

Ограничения начнут действовать через 7 дней после опубликования постановления.

Напомним, о том, что Минздрав предложит правительству ужесточить правила пересечения украинской границы для невакцинированных людей глава ведомства Виктор Ляшко сообщил 21 июля.

Ранее в этом месяце министерство рекомендовало гражданам готовиться к третьей волне пандемии коронавируса в связи с активным распространением "индийского" штамма "дельта" по всему миру.