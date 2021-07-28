Мэр города Хорол, который расположен в Полтавской области, Сергей Волошин в честь Дня военно-морского флота сфотографировался с флагом, на котором изображена советская символика - серп с молотом и красная звезда. Полиция начала расследование.

Мэр поделился фотографиями на своей странице в Facebook, однако после того, как вокруг инцидента разгорелся скандал, городской глава удалил публикацию.

"Десятки лет существует на Хорольщине традиция в День военно-морского флота (отмечается в России 25 июля - Ред.) собираться вместе в Вишняках. Важность этого дня для тех, в чьем сердце навсегда живое море, неоценима... Подняли флаг, на торжественном построении приветствовали новых членов организации "Шторм", помянули товарищей, которые покинули этот мир", - рассказал Волошин о празднике в соцсети.

После того как в соцсетях поднялась волна "зрады" начальник отделения коммуникации Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев написал на своей странице в Facebook, что по данному факту полиция начала расследование.

Санкции статьи 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины, предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Напомним, на День Победы полиция открыла 17 уголовных дел за коммунистическую и нацистскую символику.

Также сообщалось, что одессита забрали в полицию за одежду с коммунистической символикой.