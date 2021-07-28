Офис генпрокурора обвиняет экс-главу одного из аффилированных предприятий "Укрзализныци", а также 14 нынешних и бывших должностных лиц компании в растрате 58,6 миллионов гривен. Речь идет о деньгах по контракту на ремонт дизель-поездов, который фактически не проводился, но деньги за который у "Укрзализныци" взяли.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Один из обвиняемых при это был бывшим и.о. главы правления предприятия, сто процентов которого входят в уставный капитал "Укрзализныци". Остальные занимали должности его заместителей, руководили или руководят подразделениями пригородных перевозок. Также известно, что под подозрение попали начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов компании.

По версии следствия, преступление произошло в 2015 - 2016 годах. Тогда должностные лица "Укрзализныци" подготовили фиктивные документы о ремонте более 20 дизель-поездов. В то же время они точно знали, что у предприятия, которое выступает исполнителем, возможности провести работы нет. Между тем, деньги со счетов "Укрзализныци" списали - якобы за выполненную работу. Убытки оцениваются в более 58,6 миллионов гривен.

Офис генпрокурора передал обвинительный акт в суд. Согласно документу, 15 лиц подозревают в завладении крупной суммы средств "Укрзализныци", подделке документов и служебной подделке. На имущество обвиняемых наложены аресты.

Напомним, "Страна" писала о том, как пятеро сотрудников "Укрзализныци" похищали ежедневно до тонны топлива.

Также мы сообщали, что начальника локомотивного депо УЗ подозревают в нанесении ущерба предприятию на 2,7 млн грн.