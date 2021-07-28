Первыми платными дорогами в Украине могут стать Краковец-Львов-Броды-Ровно и Стрый-Мукачево.

Об этом на встрече с журналистами сообщила заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Анна Юрченко, передает агентство "Интерфакс-Украина".

По ее словам, окончательное решение о целесообразности будет принято ведомством по окончании технико-экономического обоснования (ТЭО).

"Укравтодор" к настоящему времени получил две частных инициативы по подготовке двух новых концессионных проектов. Классика жанра, когда это автодорога в чистом поле. Она, скорее всего, будет платная. Первая - это маршрут Краковец-Львов-Броды-Ровно (инициатор – "Автомагистраль-Юг") - более 200 км абсолютно нового строительства, альтернативная дорога Киев-Чоп и М-10 Львов-Краковец", - сказала чиновница.

Юрченко добавила, что на сегодняшний день в стране немного направлений, где может быть введен платный проезд. При этом речь идет исключительно о строительстве новых концессионных дорог, которые будут дублировать существующие маршруты.

Также замминистра рассказала и о втором перспективном направлении - платной дороге Стрый - Мукачево. Инициатором этой идеи стала компания Onur. Юрченко заявила, что на сегодняшний день нет проблем с тем, чтобы добраться из Львова в Закарпатскую область, однако из-за застроек и перевалов на это направлении технически невозможно расширить трассу до четыре полос.

"Поэтому сейчас рассматривается вариант строительства новой автодороги, которая пройдет несколько восточнее существующей дороги Киев-Чоп. Если сейчас из Львова в Закарпатье мы обычно доезжаем за 2,5 часа, а зимой и дольше, то новая дорога должна сократить время в пути в 2,5 раза", - сказала Юрченко.

По данным министерства, ТЭО по направлению Краковец-Львов-Броды-Ровно будет завершено до 2022 года, а ТЭО по направлению Стрый-Мукачево - позднее. Решение о целесообразности проектов примет "Укравтодор" и затем согласует его с министерством экономического развития и министерством финансов.

"Они гипотетически могут быть платными, но это будет подтверждено после ТЭО. Тогда мы точно убедимся, стоит ли взимать плату, будет ли она вообще генерироваться, самоокупаться", - добавила Юрченко.

Напомним, недавно "Укравтодор" опубликовал новые дорожные знаки, которые появятся на трассах страны с 1 ноября 2021 года. Среди них оказались знаки, обозначающие начало и конец платных дорог.

"Страна" разбиралась, где в Украине могут появиться платные дороги и сколько будет стоить проезд.