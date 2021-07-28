Российское судно "Академик Черский", которое в июле переместилось в немецкие воды для достройки "Северного потока-2", завершило первоначально запланированный объем работ по газопроводу.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Nord Stream 2 AG" сообщает "Интерфакс" в среду, 28 июля.

Также в компании добавили, что магистраль завершена на 99%. На том участке, который осталось достроить, работает трубоукладочное судно "Фортуна".

Между тем, глава крупнейшей в Центральной Европе австрийской нефтяной компании "OMV" (один из участников проекта) Райнер Зеле выразил надежду на запуск газопровода в текущем году. Он также заявил, что строительство должны завершить в августе.

Об этом Зеле рассказал в ходе пресс-конференции в среду, 28 июля.

"...Мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдет", - сказал он, добавив, что во второй половине 2021 года ожидаются пусконаладочные работы.

Также глава нефтяной компании поддержал сделку между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2".

"Оно прокладывает путь к окончательному завершению и вводу газопровода в эксплуатацию", - прокомментировал он.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия завершит строительство газопровода до конца 2021 года, после чего его введут в эксплуатацию. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что полностью трубопровод будет готов через 1,5-2 месяца.

Также мы рассказывали, что 11 июня завершили строительство морской части первой нитки российского газопровода и наполнили газом.