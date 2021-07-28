Бронзовая призёрша Олимпийских игр по дзюдо на Олимпиаде-2020 Дарья Белодед рассказала в интервью "Стране", что после спортивной карьеры хотела бы попробовать себя в роли телеведущей.

Дарья уточнила, что уход из спорта станет для нее переломным моментом, однако "спасательным кругом" может стать ее образование журналистки.

"Я прекрасно понимаю, что спорт — не вечный. И будет в моей жизни сложный переломный момент, когда спорт закончится, и надо будет заниматься чем-то другим. Но это мне предстоит не скоро. У меня ещё есть время — три года минимум. Не знаю, буду ли я продолжать тренироваться после Парижа-2024, но до следующей Олимпиады точно. Плюс, я по образованию журналист, могу работать по специальности. Хотела бы пробовать работать на телевидении", - заявила спортсменка.

Призерка добавила, что интерес к журналистике у нее появился благодаря изучению украинской литературы в школе.

"Долго не могла определиться, куда поступать после школы. Мне всегда нравилась украинская литература, я любила писать. Меня всегда хвалили за мои сочинения в школе. Поэтому я решила, что эта профессия для меня это ближе всего. Тем более, если совмещать со спортом", - считает она.

Однако, помимо телевидения, Дарья также неравнодушна к спортивной журналистике.

"Я бы хотела, чтобы часть дзюдо всегда присутствовала в моей жизни. Возможно, это будет журналистика, связанная с дзюдо. Есть мировые и европейские организации дзюдо, где работают журналисты. Это интересная профессия — общаться со спортсменами, ездить с ними на соревнования", - сообщила она.

Кроме этого, Дарья не отрицает возможности создать собственный бизнес.

"Бизнес-идеи тоже есть, но в эту сферу нужно входить подготовленным, этому нужно учиться, пройти курсы, прочесть много книжек, чтобы начать. И то не у всех получается. Мысли и цели есть, а время покажет", - объяснила она.

Полный текст интервью с бронзовой призёршей Олимпийских игр Дарьи Белодед можно прочесть по ссылке.

Напомним, ранее Дарья признавалась, что любит печь, поэтому хотела бы открыть свою кондитерскую.

Также спортсменка сообщила, что намерена взять паузу, однако уходить из спорта она не планирует.