Кабмин 28 июня традиционно начался с темы коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в Украине началась подготовка к новой ковидной волне, в связи с чем ужесточаются ограничения, в том числе, по въезду в нашу страну.

Еще одна тема - тарифная. Главная новость - Кабмин перенес решение по тарифам для населения еще на месяц - до конца августа. Поэтому ценник на электричество для людей не меняется - 1,68 гривен за киловатт.

Интересно, что по другим тарифам (которые с осени сильно вырастут) - на отопление - в правительстве сбросили ответственность на местные власти. Дескать, именно они принимают решение по тарифам, а значит, должны смотреть эффективно ли работают коммунальщики и, если что, принимать меры.

Разбирались, что принял Кабмин 28 июля.

Новые карантинные ограничения

В Украине снова начинают закручивать карантинные гайки. С подачи Минздрава Кабмин утвердил постановление, согласно которому вводятся такие ограничения:

Въезд из-за границы для украинцев - с тестом ПЦР или самоизоляцией (возвращается приложения "Дії" "Вдома"). Если есть хотя бы одна доза вакцины, никаких ограничений не будет. Но если человек в последние 7 дней был в РФ или Индии (где бушует штамм Дельта), то невакцинированные граждане обязаны отсидеть 14 дней на самоизоляции (сдать тест и не проходить самоизоляцию нельзя).

Въезд для иностранцев в Украину - только с полным курсом вакцинации или негативным тестом ПЦР. Для въезжающих из России или Индии - 14 дневная самоизоляция.

Если тест въезжающих в Украину окажется положительным - будет обсервация или самоизоляция (при потребности - лечение), а также эпидемиологическое расследование с тестированием контактных лиц.

Отдельные изменения по работе школ в регионах, которые вылетят из зеленой зоны. Работать они смогут только при условии, что вакцинировано не менее 80% персонала.

Постановление вступит в силу через 7 дней с момента публикации.

Колючая проволока для Литвы

На Кабмине был срочный вопрос - о гуманитарной помощи Литве. Помощь запросила Литва - в связи с обострением ситуации на границы с Беларусью из-а наплыва нелегальных мигрантов. Помощь Украины будет заключаться в поставках колючей проволоки для укрепления литовской границы.

Электроэнергия по 1,68 гривен до сентября

Время "Ч" по тарифам на электроэнергию для населения снова отодвигается. Кабмин сегодня утвердил проект о переносе отмены ПСО по ценникам на электричество для людей еще на месяц.

Таким образом, до 1 сентября фиксируется действующий тариф - 1,68 гривен за киловатт.

Как указано в пояснительной записке, это связано с необходимостью защитить потребителей в "нестабильной экономической ситуации из-за распространения коронавирусной болезни".

Также, что интересно, в пояснительной записке проскользнула цифра - как могут вырасти цены на электроэнергию для населения с запуском рынка. Указано, что, если бы тарифы отпустили, как и планировалось, с 1 августа, то для всех бытовых потребителей, в том числе, незащищенных категорий, цена может вырасти "двукратно". То есть, вырисовывается тариф в 3,36 гривен. Хотя такой высокий ценник до последнего времени в вариантах пересмотра тарифов, которые обсуждал рынок, фигурировал разве что для потребителей, потребляющих очень много электричества. Мы уже писали, что есть разные модели повышения тарифов, в том числе, в зависимости от норм потребления, И, якобы, для тех, кто потребляет мало (до 100 киловатт) тариф могут даже снизить до 90 копеек за киловатт.

В Минэнерго отметили, что проводят совещания с НКРЭ и участниками рынка по тарифам. И сейчас, якобы, завершается наработка механизма по "усовершенствованию ПСО" за счет сокращения субсидирования бытовых потребителей и усиления защиты малоимущих потребителей. Но этот процесс небыстрый, поэтому дату "Ч" снова решили отложить.

То есть, судя по всему, ПСО останется, но в измененном виде. Никакого рынка электроэнергии для населения пока не будет. Тариф привяжут к нормам потребления, но таким будет "потолок" по тарифу - пока до конца неясно. Возможно это будет 3,36 гривен за киловатт.

Интересно, что Кабмин оставил себе возможность для еще одной отсрочки по тарифам. В изменениях к действующему постановлению указано, что его срок истекает не 31 июля, а аж 30 сентября. То есть, тарифы могут поменять с 1 октября

В регионах будет сложнее строить

Кабмин одобрил законопроект о согласовании градостроительной документации.

Нововведений несколько. Во-первых, предлагается внести изменения в земельный кодекс: при получении разрешения на застройку участка компаниям придется обращаться в исполнительный орган местной власти по вопросам градостроения и архитектуры, а, если земля находится за городом — райсоветы. Это изменение вносится так как изменились распорядители земли - недавно на места передали территории, которые ранее контролировали центральные власти. То есть, теперь по пригородной застройке нужно будет договариваться на месте.

Во-вторых, при местных органах власти хотят создать специальные градостроительные и архитектурные советы - совещательные структуры, которые будут работать на общественных началах.

В-третьих, прописано, что руководители градостроительных департаментов местных органов власти должны назначаться на должности исключительно через конкурсы. Победитель будет по совместительству также главным архитектором населенного пункта. При этом отдельно прописано, что управления по градостроению и архитектуре должны быть в каждой ОТГ, тогда как на сегодняшний день их имеет только порядка 200 территориальных общин из более чем тысячи. Таким образом в регионах хотят усилить контроль за выполнением градостроительного законодательства. Что может существенно усложнить жизнь застройщикам.

Ветеранам урежут выплаты

Правительство предлагает переписать правила получения денежной помощи ветеранам, которая выдается ежегодно накануне 9 мая (как правило, 5 мая). Сейчас такие выплаты - от 3 до 10 минимальных пенсий (минимальная пенсия - порядка 1,8 тысяч гривен). Но точные суммы и порядок выплат ежегодно устанавливал Кабмин - по возможностям бюджета.

В новом законопроекте предлагают конкретно прописать - кто и на какие суммы может рассчитывать. Но при этом сами суммы хотят урезать.

В частности, в проекте указано, что участникам боевых действий выплачивается разовая помощь в размере 85% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (на сегодня это 1575,9 гривен, но сумма будет меняться, так как цифры по прожиточному минимуму регулярно пересматривают).

Ветеранам с инвалидностью 1 группы будут положены выплаты по 255% от прожиточного минимума (4,7 тысяч гривен), 2 группы - 225% (4,2 тысячи), 3 группы - 195% (3,6 тысяч).

Также участникам войны дополнительно положена выплата 35% от прожиточного минимума (около 650 гривен). На такую же сумму могут рассчитывать бывшие узники концлагерей.

Вдовам ветеранов хотят платить 55% от прожиточного минимума (около тысячи гривен).

Все разовые выплаты будут перечислять вместе с пенсией.

Как видно, ни по одной категории получателей помощи суммы в 3-10 минимальных пенсий, что на сегодняшний день составляет от 5,4 до 18 тысяч гривен, не фигурируют. Хотя, стоит отметить, что реально в последние годы платят меньше.К примеру, в этом году ветеранам с инвалидностью выплатили к 9 мая по 3,3-4,4 тысячи, участникам войны по 612 гривен, членам семей погибших - по 966 гривен и т.д. Но по законодательству возможность получения более крупных выплат все же сохранялась. А сейчас и ее предлагают убрать.

Бизнес готовят к проверкам по-новому

В Украине могут усилить ответственность за нарушения во врем проверок бизнеса. Соответствующий законопроект согласовал Кабмин.

Так, если по итогам проверки принято неправомерное решение (и это будет доказано в суде), проверяющим грозит штраф от 250 до 500 необлагаемых минимумов (4,25- 8,5 тысяч). Сейчас за нарушения максимальные штрафы - 50-100 необлагаемых минимумов. То есть, штрафные санкции для контролеров хотят увеличить в 5-10 раз. Если такое же действия будут совершены повторного в течение года, то штрафы могут вырасти до 500-1000 необлагамых минимумов (сейчас - 100-150 минимумов).

При этом в проекте есть неприятный сюрприз для бизнеса. В действующем законодательстве указано, что нарушением считается проведение плановых проверок без своевременного письменного предупреждения субъектов хозяйствования. Из нового проекта эту норму вычеркнули. То есть, теперь контролеры могут приходить к предпринимателям без предупреждения.

Кабмин также согласовал еще один проект по проверкам - об основных принципах государственного надзора. В нем, в частности, указано, что суд имеет полномочия обязать предприятие допустить проверяющих. Иски по поводу не допуска на объект с проверкой контролеры могут подавать в течение 5 дней с момента, когда им дали от ворот поворот. А суд должен вынести вердикт по такому делу всего за три рабочих дня (на апелляцию отводится еще 5 дней)

Официальную статистику перепишут

Украина переходит на европейские нормы сбора и обработки статистической информации.

Кабмин должен был сегодня согласовать новый законопроект "Об официальной статистике", который, как указано в пояснительной записке, разработан в рамках гармонизации украинского законодательства с европейским. Но его в последний момент сняли с повестки дня, пообещав вынести на рассмотрение Кабмина в ближайшее время.

Фактически документ написан не с нуля - предлагается просто внести ряд правок в действующий закон о статистике,

В частности, из него предлагается убрать ряд терминов. В том числе, главный - что такое официальная статистика. Сейчас указано, что государственная статистика - это централизованная системы сбора, обработки, анализа статистической информации. Про новой формулировке указано, что производители официальной статистики - это органы государственной статистики и другие уполномоченные органы. Они должны разрабатывать методологию, собирать и анализировать информацию.

В последнюю, что интересно, внесли также индивидуальные данные — данные о физических или юридических лицах и ФОПов. Ранее в перечне статданных этого пункта не было. То есть, Госстат сможет собирать максимально подробные данные - вплоть до информации о каждом гражданине и компании. Также предусмотрена прямая идентификация для респондентов при сборе информации (вплоть до домашнего адреса).

Правда, в проекте прописан запрет использовать полученную информацию для других целей, кроме статистических. Но как он будет выполняться на практике - непонятно.

Также указано, что официальная статистика должна быть максимально оперативной и точной, анализировать, помимо прочего, социально-экономические, демографические, экологические процессы в Украине и регионах.

Въезд в Украину по отпечаткам пальцев

Кабмин изменил правила оформления виз для въезда в Украину и транзита.

Главное нововведение - украинские визы для иностранцев будут биометрическими.

В частности, у иностранцев будут брать отпечатки пальцев обеих рук и фотографировать на специальном оборудовании (затем это фото "вшивается" в визу).

Новые правила позволят усилить контроль за миграционными потоками и усилить борьбу с поддельными документами, - говорится в пояснительной записке.

В ней также указано, что потребуются средства для закупки оборудования по фиксированию биометрических данных, но точная сумма не фигурирует. Отмечается, что дополнительное финансирование из бюджета не понадобится - закупки оборудования будут проведены за счет уже выделенных средств на функционирование информационно-консультационных систем консульской службы.

Авто для инвалидов возьмут под контроль

Кабмин своим постановлением изменил порядок использования бюджетных средств на закупку автомобилей для инвалидов. Как указано в пояснительной записке, по итогам анализа использования таких авто в 2018-2019 годах было выявлено «неэффективное использование большинства транспортных средств». Поэтому решили усилить контроль за целевым использованием средств.

"Усиление контроля" будет своеобразным - авто станут передавать только во временное пользование - всего на 2 года с правом продления срока, если будут доказательства, что машины используются "эффективно". Речь идет об авто специального назначения, которые выделяются реабилитационным центрам, протезно-ортопедическим предприятиям, исполкомам местных советов для перевозки людей с инвалидностью.

Также будет проводиться постоянный мониторинг по целевому использованию авто (станут проверять сколько людей перевозят, как обслуживается автомобиль и пр). Также к перевозке маломобильных групп населения могут допускаться сторонник перевозчики - по решению специальных комиссий органов соцзащиты.

Чиновникам пересмотрели зарплаты

Кабмин пересмотрел должностные оклады для чиновников органов местного самоуправления. Правда, не для всех. Повысятся доходы только самых низкооплачиваемых чиновников - специалистов. Сейчас им платят 4,5 тысячи гривен, а будут платить 4670 гривен в месяц.

При этом более высокооплачиваемые представители местной власти остались на прежних окладах. В частности, для киевского городского головы сохранилась ставка в 19360 гривен в месяц, а для первого зама - 16940. Начальники управлений, как и сейчас, будут получать 10550 гривен в месяц, а начальники отделов - по 8800 гривен и т.д.

Поменялись оклады для работников аппарата районных и городских советов.

Так, глава совета будет получать 15520 гривен вместо 15 тысяч, заместитель 12 125 вместо 12 тысяч. Для заведующих секторами оклады повысили с 6 тысяч до 6300, для ведущих специалистов - с 4450 до 4670 гривен. Специалисты в зависимости от категории будут получать на 200-300 гривен больше (4540-4630 гривен).

Также переписали ставки для работников исполкомов городов и территориальных общин.

Напомним: сейчас суммы разнятся в зависимости от размеров населенного пункта. Эта зависимость осталась, но разница в окладах для чиновников крупных и мелких городов уменьшилась.

К примеру, городской голова в городе с населением более 900 тысяч человек, как и сейчас, будет получать 16940 тысяч, а для его коллеги, управляющего населенным пунктом до 15 тысяч человек оклад вырастет с 11500 до 12 тысяч. Для старост максимальный оклад уменьшается с 13,8 тысяч до 12,7 тысяч, а минимальную планку повысят с 9500 до 10 000.

Начальники отделов в исполкомах небольших городов могут рассчитывать на прибавку в 300 гривен, тогда как для их коллег в мегаполисах ничего не меняется - оклад, как и сейчас, — 7400.

Подробнее с новыми схемами должностных окладов можно ознакомится здесь.

Правила пересечения линии разграничения обновили

Кабмин принял постановление, согласно которому лица, которые въезжают на территорию Украины от линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и пункте пропуска из Крыма (в Херсонской области), имеют право на бесплатную перевозку пассажирским транспортом в обеих направлениях.

Сейчас такие перевозки организовываются для работников предприятий и организаций, студентов и организованных групп пассажиров. Но в новом постановлении включили также людей, которые пересекают пропускные пункты без авто.

Электроэнергия для "Укрзализныци"

"Укрзализнице", которая недавно останавливала поезда из-за проблем с электроэнергией, упростили закупки на рынке электроэнергии по двухсторонним договорам. Но на льготы могут рассчитывать и другие госпредприятия.

В новом постановлении Кабмина указано, что производители электроэнергии могут продавать на электронных аукционах сразу по 100 лотов электроэнергии со сроком отпуска в течение 36 месяцев предприятиям со 100% государственной долей в уставном капитале. То есть, объемы электроэнергии и цена (которая в последнее время сильно упала) могут фиксироваться сразу на три года. При этом для таких компаний открывается лазейка - 20% "лишней" электроэнергии они смогут продавать другим участникам рынка.

Школьникам добавили масла, семечек и орехов

В рацион питания в школах, детсадах и детских оздоровительных учреждениях с подачи Минздрава внесли изменения. В частности, как указано в пояснительной записке, сейчас предусмотрено использование рафинированного масла, содержащего более 50% мононенасыщенных и менее 40% полиненасыщенных жиров. Под это определение не попадают кукурузное и подсолнечное масла.

Поэтому норму переписали. Также в рацион добавили семечки и орехи и изменили нормы по доле определенных продуктов. Так, сейчас прописано требование о наличии порций овощей, теперь к ним добавились и фрукты или ягоды.

При этом норму по овощам и фруктам на неделю урезали с 7 порций до пяти. Но добавили еще одну порцию сухофруктов.

Новый план вакцинации от ковида

В Национальный план вакцинации от ковида Кабмин внес ряд изменений. Как указано в пояснительно записке, их внесли с учетом фактических темпов вакцинаци (около 4,3 млн на 21 июля) и обновления графика поставок вакцин, в том числе, дополнительной закупки в этом году 20 млн доз вакцины от Пфайзер и 5,3 млн доз Коронавака.

По сравнению с действующим планом, минимальные объемы вакцинации, запланированные на этот год, не меняются - 47,9 млн. Но изменилась разбивка по месяцам. Ранее более чем по 5 млн доз планировалось на май и июнь, но этот график провалится. В июне реально введено только около 1,6 млн доз, в июле будет порядка 5,4 млн (в прежнем плане - 5,7 млн)

В связи с этим увеличили планы на остальные месяцы. В августе вместо прописанных ранее 5,6 млн доз хотят ввести 6 млн, в сентябре - 8,2 млн (в прежнем графике - около 5,7 млн). В целом вплоть до декабря 2021 года план на каждый месяц - до 8,5 млн доз.

Также расписано какие будут вакцины и сколько их закупят за бюджетные деньги.

Отметим, что общие закупки за госсчет резко вырастают - с 13,9 млн до 39,2 млн доз. По программе Covax тоже поступит немного больше вакцин - около 8,2 млн доз вместо ожидаемых ранее 8 млн. То есть, общее количество вакцин на этот год - порядка 47,4 млн. Но этого все равно мало, чтобы выполнить план по вакцинации, по которому нужно еще на 500 тысяч доз больше.

Что касается самих вакцин, то в списке три вакцины - Новавакс Астра Зенека и Пфайзер. Модерна, которой сейчас также прививают украинцев, в графике вакцинации вообще не фигурирует.