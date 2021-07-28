Время "Ч" по тарифам на электроэнергию для населения снова отодвигается. Кабмин сегодня планирует утвердить проект о переносе отмены ПСО по ценникам на электричество для людей еще на месяц. Таким образом, до 1 сентября зафиксируется действующий тариф - 1,68 гривен за киловатт.

Как указано в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, это связано с необходимостью защитить потребителей в "нестабильной экономической ситуации из-за распространения коронавирусной болезни".

Также, что интересно, в пояснительной записке проскользнула цифра - как могут вырасти цены на электроэнергию для населения с запуском рынка. Указано, что, если бы тарифы отпустили, как и планировалось, с 1 августа, то для всех бытовых потребителей, в том числе, незащищенных категорий, цена может вырасти "двукратно". То есть, вырисовывается тариф в 3,36 гривен. Хотя такой высокий ценник до последнего времени в вариантах пересмотра тарифов, которые обсуждал рынок, фигурировал разве что для потребителей, использующих очень много электричества.

Мы уже писали, что есть разные модели повышения тарифов, в том числе, в зависимости от норм потребления, И, якобы, для тех, кто потребляет мало (до 100 киловатт) тариф могут даже снизить до 90 копеек за киловатт.

В Минэнерго сообщили, что проводят совещания с НКРЭ и участниками рынка по тарифам. И сейчас, якобы, завершается наработка механизма по "усовершенствованию ПСО" за счет сокращения субсидирования бытовых потребителей и усиления защиты малоимущих потребителей. Но этот процесс небыстрый, поэтому дату "Ч" снова решили отложить.

То есть, судя по всему, ПСО останется, но в измененном виде. Тариф привяжут к нормам потребления, но таким будет "потолок" по тарифу - пока до конца неясно. Возможно это будет 3,36 гривен за киловатт.

Интересно, что Кабмин оставил себе возможность для еще одной отсрочки по тарифам. В изменениях к действующему постановлению указано, что его срок истекает не 31 июля, а аж 30 сентября. То есть, тарифы могут поменять с 1 октября.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 июля, анонсировал, что на этой неделе вопросом о тарифах на электричество для населения займется СНБО.

Также мы писали о том, как в июле Украина оказалась в шаге от веерных отключений электроэнергии и что будет с тарифами.