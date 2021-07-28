Олимпийская призерка Дарья Белодед рассказала в эксклюзивном интервью "Стране", как реагирует на хейт в соцсетях из-за того, что первый пост после получения бронзовой медали она написала на русском языке.

По словам спортсменки, в использовании русского языка она не видит ничего плохого. Добавив, что именно на русском она говорит в семье и в быту.

"Мне абсолютно все равно. Это моя Инстаграм-страница. Я могу писать хоть на испанском — это мое право. Я люблю украинский, но если мне хочется писать на русском — не вижу в этом ничего плохого. Тем более, в семье я тоже говорю на этом языке. И мне легче на нем формулировать мысли", - заявила Дарья.

Полный текст интервью с бронзовой призёршей Олимпийских игр Дарьи Белодед можно прочесть по ссылке.

Кроме того, после возвращения призерки в Украину, хейт в соцсетях прокомментировал и отец Дарьи Геннадий Белодед, сказав, что за это его дочь обижать не стоит.

"Даша очень хорошо говорит на украинском языке, она дает интервью на украинском. Она чисто проукраинская, я даже не понимаю, почему так много хейта из-за этого. Но она написала, и это сразу заметили. Может, нужно было все-таки писать на украинском этот пост. Считаю, что публичные люди должны писать на украинском. Но я не думаю, что за это надо Дашу обижать", - пояснил он.

Напомним, 27 июля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Токио, на котором на Родину вернулась олимпийская призерка по дзюдо Дарья Белодед.

"Страна" также подробно писала, кто такая Дарья Белодед, взявшая первую медаль для Украины в Токио.