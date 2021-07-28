В Киеве до вторника будет жарко. Фото: "Страна"

В четверг, 29 июля, в Украине будет дождливо, почти во всех регионах ожидаются грозы, однако осадки будут кратковременными. День, по прогнозам, будет жарким: воздух местами прогреется до +34 градусов. 

Об этом в Facebook сообщила Наталья Диденко. 

По ее словам, жара продлится до начала следующей недели. Ощутимое снижение температуры наступит лишь во вторник, 3 августа. 

В Киеве 29 июля температура будет достигать +30 градусов. Кроме того, по словам Диденко, в столице возможны кратковременные и с грозами. Наивысшая вероятность осадков - вечером. 

"Такие периодические дожди и грозы в четверг предусматриваются практически повсеместно в Украине. Но крайне неравномерно. Больше осадков придется на вторую половину дня и вечер. А вот на западе вечером как раз будет преобладать сухая погода - дождевой фронт сместится", - объяснила синоптик. 

По ее данным, в целом в большинстве регионах страны температура воздуха 29 июля будет колебаться в районе +29...+34 градусов. Свежее будет в западных областях: +26...+31 градус. Жаркая погода будет доминировать, по прогнозам, и в конце недели, и в самом начале следующей. 

Прогноз погоды в Украине на 29 июля. Скриншот сообщения Диденко

Прогноз погоды в Украине на 29 июля. Скриншот сообщения Диденко

Прогноз погоды в Украине на 29 июля. Скриншот сообщения Диденко

Напомним, сегодня, 28 июля, два северных циклона принесут в Украину дожди: "Страна" публиковала карту погоды.

Также мы сообщали, что швейцарские ученые предложили готовиться к еще более аномальной жаре из-за потепления планеты.

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